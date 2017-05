CATALUÑA. RAJOY SE NIEGA A ACEPTAR LAS “CACICADAS” DE PUIGDEMONT Y SUS SOCIOS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró este martes que ningún responsable de un país “ni nadie” pueden “aceptar chantajes” como los que plantea el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus socios políticos. “No lo vamos a hacer”, proclamó, al tiempo que dijo que la denominada ‘ley de ruptura’ es una de las “mayores cacicadas” que ha visto en su vida.

El jefe del Ejecutivo se expresó en estos términos en la sesión de control a su Gobierno en el Senado, al responder a la pregunta formulada por la senadora de ERC Mirella Cortèz, que quiso saber cuál es su “voluntad real” con respecto a la “demanda mayoritaria” del pueblo catalán de decidir su futuro

“Estoy dispuesto a hablar de todas las cosas que sean razonable, pero lo que no estoy dispuesto es a hablar con quien, en el caso de que yo no haga lo que diga, me amenaza con una ley para irse de España y hacer uno de los mayores disparates” argumentó. “Ni un presidente del Gobierno ni nadie pueden aceptar chantajes y no lo vamos a hacer”, espetó.

Rajoy se refirió así al borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica con la que la Generalitat pretende declarar la independencia si no hay referéndum. A su juicio, pretender aprobar “en 24 horas una nueva Constitución para un país” es una de las “mayores cacicadas” vistas. “Esto solo pasa en las peores dictaduras, pero España de momento es una democracia y un Estado de Derecho y lo vamos a preservar”, enfatizó.

Criticó que la única pretensión de los partidos independentistas sea que él mismo se salte la ley “para hacer lo que dicen que tiene que hacer”. En este punto, recordó al oferta del Gobierno central para que Puigdemont defienda su referéndum en el Congreso de los Diputados.

Para Rajoy, es “de libro” que acuda a la Cámara Baja para intentar convencer a los 350 representantes políticos elegidos por los españoles. “Son los que pueden abrir la posibilidad de que su planteamiento salga adelante”, recordó, antes de destacar que “es bueno y positivo” que el mandatario catalán se abra a dialogar y subrayar que será él mismo quien participará “con mucho gusto” en este debate.

Por su parte, la senadora de ERC afeó a Rajoy que no acudiese ayer a la conferencia que Puigdemont pronunció en Madrid confirmando así que “prefiere imponer que escuchar”. “Usted estaba invitado y, como siempre, esquivó el diálogo y conocer de primera mano la situación en Cataluña”, le recriminó.

Cortès consideró que la propuesta que verbalizó el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no busca más que “someter” al independentismo a la “mayoría absolutísima” del PP, PSOE y Ciudadanos en el Congreso. Consideró, por tanto, que “la mejor respuesta es poner las urnas y que el pueblo decida”.

Defendió que “en Cataluña hay una inmensa mayoría dispuesta a votar y a esto se le llama democracia” y que cuentan con la “legitimidad” del Parlamento de Cataluña para hacerlo en base a su propia legalidad. “No hay ni un paso atrás y no nos lo impedirán ni ustedes ni el Tribunal Constitucional ni todos los artilugios que utilicen”, advirtió.

