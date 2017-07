CATALUÑA. EL PSOE VE “ACEPTABLE” EL RECURSO DEL GOBIERNO CONTRA ‘LA RUPTURA EXPRÉS’

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, calificó este viernes de “aceptable” el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña, que permitiría la aprobación de la llamada ‘ley de ruptura’ por el procedimiento de lectura única.

Así lo expresó Calvo en una rueda de prensa en Ferraz tras el balance del curso político del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En su intervención, dijo Calvo que le “consta que el presidente del Gobierno no ha llamado al secretario general (del PSOE, Pedro Sánchez) para informarle del recurso que se interpone".

“El argumento del Gobierno me parece aceptable, totalmente razonable”, dijo Calvo cuando se le preguntó por la iniciativa del Ejecutivo. “Con un mal uso de la lectura única, lo que se hace es atropellar a las minorías políticas en una Cámara y, la ley de oro de la democracia es que gobierna la mayoría pero respeta a la minoría”, apostilló.

En esta línea, recordó que “en cualquier democracia solvente” del mundo, la vía de la lectura única, está prevista para “temas que no tienen mucha importancia ni gran controversia”, es decir, “todo lo contrario" de los que “tienen mucha importancia y que hay que darles todo el rigor del procedimiento”.

Recordó que artículo 135 del Reglamento de Funcionamiento Interno del Parlamento de Cataluña se parece “mucho, bastante”, al Reglamento del Congreso, sobre “cómo se puede hacer una lectura única”. “No se distinguen casi nada un artículo de otro”, agregó.

POLÍTICA DE PINCEL

Calvo destacó el trabajo “muy fino” que ha hecho el PSC para que pueda impedirse ahora la tramitación de "una ley inconstitucional". Explicó que cuando se planteó la reforma, de manera “muy certera”, los socialistas catalanes enmendaron que “cualquier proyecto” que vaya a iniciar su tramitación por lectura única tiene que publicarse antes. Como los grupos lo aceptaron, ahora, “toda la Cámara tiene que conocer el contenido” de la llamada ley de ruptura antes de admitir o no su tramitación por esta vía de urgencia

Para Calvo, esto “ha sido de un acierto tremendo” porque “gracias a eso, independientemente del recurso ante el TC y de cómo se resuelva, si el lunes se empieza a tramitar una ley inconstitucional, porque plantea un referéndum inconstitucional para el que el Gobierno de Cataluña no tiene competencias, se podrá parar, ya que los grupos podrán conocer el contenido antes de votar el procedimiento”.

Ello llevó a Calvo a felicitar al PSC por esta “política de pincel y no de brochazo y trazo gordo” porque, con esa enmienda, han “conseguido que ese reglamento, impida que una ley para hacer un referéndum ilegal, se tramite, porque con los votos suficientes, se para”.

