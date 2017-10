CATALUÑA. EL PP ACEPTA MODULAR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL 155

El Partido Popular se mostró dispuesto este jueves a graduar la aplicación de las medidas solicitadas por el Gobierno al Senado en virtud del artículo 155 de la Constitución, como reclaman desde el PSOE.

Así lo trasladó el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, durante su intervención en la comisión conjunta que estudia el informe del Ejecutivo y que elevará mañana al Pleno de la Cámara Alta para su aprobación.

Barreiro destacó que apoyan estas medidas del Ejecutivo porque son “necesarias”, ya que se trata de “cumplir con nuestra obligación, de ser leal con España y con Cataluña”, y porque “se ajusta a derecho”, ya que el 155 no es más que un “mecanismo” de la Constitución.

A este respecto, agradeció las propuestas del PSOE y avanzó que “alguna de ellas creemos que se puede incorporar fácilmente, la que tiene que ver con la graduación”, mientras que sobre el resto de las enmiendas del PSOE, por el momento, se reservan su posición a la espera de estudio.

Barreiro subrayó que los populares están “tremendamente orgullosos” de la actuación del Gobierno y que quieren una Cataluña “libre, no una Cataluña amordazada, no en la que se esté vulnerando el marco constitucional y de libertades”.

El portavoz popular agradeció la posición a favor de la “defensa de las libertades y del Estado de Derecho” por parte del PSOE, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias y PAR, y remarcó que no conciben “una España sin Cataluña y una Cataluña sin España”.

