CATALUÑA. EL ABOGADO DE JORDI SÀNCHEZ “ESPERA Y DESEA” QUE LA 'FUGA' DE PUIGDEMONT A BÉLGICA NO PERJUDIQUE A LOS `JORDIS´

El abogado de Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), aseguró este viernes, tras la vista en la que se analizó su recurso contra la prisión decidida por la jueza Carmen Lamela, que espera y desea que la 'fuga' del expresidente catalan Carles Puigdemont a Bélgica no perjudique a su representado.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró hoy la vista de apelación por los recursos que han presentado las defensas de los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, contra el auto de prisión.

Sus letrados apelan al cambio en las circunstancias políticas en Cataluña, puesto que la reiteración delictiva en favor de la independencia por parte de ambos activistas ya no sería posible, al estar la independencia ya declarada y aplicado el artículo 155 de la Constitución.

“El escenario político es muy diferente”, aseguró el letrado, Jordi Pina, a las puertas de la Audiencia Nacional. Preguntado por si la huida de Puigdemont puede influir negativamente en la resolución del recurso, respondió: “Espero y deseo que no”.

Según recordó, la Fiscalía no basó su solicitud de prisión en el riesgo de fuga, ya que los `jordis´ “vinieron voluntariamente el 6 octubre y el 16 octubre”, por lo que “es difícil justificar el riesgo de fuga”. La Fiscalía se ha reafirmado en la vista en su petición para mantenerlos en prisión preventiva.

La sala que decidirá en los próximos días sobre el recurso está formada por cinco magistrados que conforman la Sección Segunda: María José Rodríguez Dupla, Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Julio de Diego y Antonio Díaz.



