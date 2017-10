CATALUÑA. EL PADRE ÁNGEL ABOGA POR EL “DIALOGO” Y “ENCONTRAR UNA VÍA PACÍFICA”

El Padre Ángel declaró este jueves a la entrada del Fórum Europa que aboga por “dialogar” y “encontrar una vía pacífica” que resuelva el conflicto entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya, tras la celebración del referéndum de independencia en Cataluña el pasado 1 de octubre.

Antes de comenzar un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum con la CEO de Save the Children International y ex primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, el Padre Ángel declaró a Servimedia que “se tendría que haber dialogado antes" entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España para evitar un conflicto mayor pero se mostró convencido de que “no se acabará el mundo”.

“Si hay alguien listo es el Papa Francisco, que habla siempre de diálogo”, remarcó el Padre Ángel, quien argumento que, aunque “hay algunas posturas en las que dicen que no se debe dialogar”, él opina que “sí” y que “siempre” hay espacio para el diálogo.

Acerca de si se encontrará una solución pacífica a esta situación, afirmó que “sí”, pero que “quizás lo que no haya que hacer es echar mucha más leña al fuego y encontrar alguna vía que sea pacífica”.

“Los políticos están muy empotronados, los unos y los otros”, argumentó el Padre Ángel, aunque añadió que “en Asturias dicen que por mucho que llueva, siempre escampa”.

Sobre si esa solución pacífica pasa por un referéndum pactado o no, el presidente de la ONG Mensajeros de la Paz afirmó que “aunque suene mal igual hay que quitar la palabra referéndum y poner ‘algo’ pactado, porque esto era como con los matrimonios homosexuales que les molestaba la palabra matrimonio y si hubiesen puesto unión a lo mejor se hubieran puesto todos de acuerdo”.

Finalmente, el Padre Ángel mostró su convicción de que se solucionará de una forma pacífica, porque “somos gente civilizada y lo que no se puede es arreglar esto a tiros”.

