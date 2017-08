GÜRTEL. TARDÀ AUGURA QUE LOS CATALANES VOTARÁN “ADIÓS CORRUPCIÓN, BIENVENIDA REPÚBLICA”

Google Plus

El portavoz de ERC, Joan Tardà, interpretó este miércoles que los independentistas catalanes quieren irse de España porque están “hartos de la corrupción”, por lo que aventuró que el 1 de octubre, en el proyectado referéndum de independencia, votarán “adiós corrupción, bienvenida república”.

En su segundo turno en el debate de la comparecencia de Rajoy por la trama Gürtel,Tardà dijo que no le sorprende que aquel no asumiera sus responsabilidades en sus intervenciones, porque “es más chulo que un ocho”, y “se irá de aquí y se fumará un puro”, en lugar de asumir “la magnitud de la tragedia” de haber convertido en sistémica la corrupción, como a su juicio habrían deseado los votantes del PP.

Acto seguido, y como en su primera intervención, Tardà pasó a relacionar la corrupción con el proceso independentista. “¿Por qué cree que nos queremos ir? Porque estamos hartos de la corrupción”. Y, ante los murmullos de muchos diputados por la corrupción de la antigua CiU, tuvo que reconocer “incluso en mi país”, y preguntó: “Se cree que somos imbéciles, ¿que queremos para nuestros hijos una Cataluña corrupta?”. Los murmullos se convirtieron en síes burlones, pero Tardà no se arredró. “Por eso queremos fundar la república y por eso la fundaremos, por su irresponsabilidad”.

El portavoz de ERC juzgó que “o existe corrupción para todo”, incluida la de “la verdad”, o se va por “el camino de la honradez”, que Rajoy habría transitado si hubiera subido al estrado “con humildad”. Finalmente, expresó la “solidaridad” de los catalanes porque tienen “un gran problema”, el de la corrupción, aunque admitió que “hoy lo tenemos compartido”. Y finalizó que, mientras la Audiencia Nacional juzgará la corrupción española, “nosotros juzgaremos la corrupción votando el 1 de octubre, votando ‘Adiós corrupción, bienvenida república’”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso