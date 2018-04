CATALÁ REPROCHA AL PSOE QUE NO SE MOVILIZARA CONTRA EL DUCADO DE FRANCO CUANDO GOBERNABA

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reprochó este martes al PSOE que pida ahora la supresión del ducado de Franco y lo no hiciera cuando estaba en La Moncloa, desde donde podía haber pedido al Rey que suprimiera este título.



Catalá se refirió a esta cuestión en el Pleno del Senado, donde respondió a una interpelación del senador socialista Francesc Antich sobre si el Gobierno tiene intención de promover la aplicación activa de la Ley de Memoria Histórica, con decisiones como dedicar partidas de dinero concretas a esta norma.

A este respecto, el ministro, como ya ha hecho en los últimos meses al responder a distintas preguntas parlamentarias sobre este asunto, aseguró que su departamento no deja de trabajar “ni un solo día” en favor de la memoria histórica, con independencia de que haya partidas presupuestarias concretas.

Catalá explicó que su ministerio, entre otras acciones, mantiene la web de fosas de la Guerra Civil y el franquismo; atiende a las víctimas que piden ayuda; y da el visto bueno a los expedientes de reparación, entre otras acciones.

Al mismo tiempo, el titular de Justicia se refirió a que “no es coherente ni consecuente” que el PSOE promueva ahora la transformación del Valle de los Caídos, cuando durante su etapa en el poder no movió “ni una losa” de este monumento.

“POLÍTICA DE ESTADO”

Asimismo, sobre el ducado de Franco, Catalá reprochó a los socialistas que si su supresión es tan necesaria para “higienizar” la democracia, no pidieran su supresión al Rey cuando eran presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

El ministro también criticó que el PSOE haya presentado una proposición de ley que, entre otras cuestiones, propone multas para los que mantengan interpretaciones de la historia de España que no cuestionen abiertamente el franquismo. Según Catalá, es necesario defender el espíritu de reconciliación de la actual democracia y huir de la “dialéctica guerra civilista”.

Por su parte, Antich acusó al Gobierno de mantener la Ley de Memoria Histórica “en vía muerta”, al no haberle dedicado dotaciones presupuestarias específicas en los últimos años.

Según el senador socialista, el Gabinete de Mariano Rajoy se niega a liderar “una política de Estado” sobre la memoria histórica y a que deje de haber respecto al franquismo “víctimas de primera y víctimas de segunda”.



