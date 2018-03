CATALÁ RECUERDA AL PSOE QUE "NO MOVIÓ UNA BALDOSA” DEL VALLE DE LOS CAÍDOS CUANDO GOBERNABA

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reprochó este miércoles al PSOE que se dedique en los últimos tiempos a “peregrinar” al Valle de los Caídos y pedir su desmantelamiento, mientras que cuando gobernaba “no se les ocurrió mover una baldosa” de este monumento.



Catalá se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso, en el que el diputado socialista Odón Elorza le preguntó por el veto a una proposición de ley para dedicar dinero a la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo, iniciativa que el Gabinete de Mariano Rajoy ha paralizado por el coste económico que conlleva.

El titular de Justicia explicó que la tramitación parlamentaria de esta ley se ha vetado en la Mesa de la Cámara Baja por la “carga económica” que conlleva, aunque sostuvo que “cada día” en Justicia se trabaja sobre la memoria histórica y la “reconciliación” sin necesidad de que haya que destinar más dinero.

“Se pueden hacer muchas cosas y se están haciendo”, dijo el ministro, quien puso como ejemplo la gestión del mapa de fosas que se hace en su departamento y las consultas que se atienden sobre esta cuestión.

"MEMORIA FRANQUISTA"

Al mismo tiempo, Catalá dijo que le sorprende la “intensidad” con la que en los últimos tiempos los socialistas “peregrinan al Valle de los Caídos”, en referencia a la visita que miembros de este partido, entre ellos el propio Elorza, realizaron a este monumento el pasado 28 de febrero.

A este respecto, el ministro reprochó al PSOE que cuando estuvo en La Moncloa con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero no hiciera nada sobre el monumento donde está enterrado Franco. “Han estado 22 años en el Gobierno de la nación”, dijo en concreto Catalá, “y no se les ocurrió mover una baldosa del Valle de los Caídos y ahora consideran que es un elemento tan agresivo y tan ofensivo”.

Por su parte, Elorza criticó que el Gobierno y sus “cómplices” de Ciudadanos “secuestren” el papel legislativo del Congreso al vetar por motivos económicos la iniciativa del PSOE para financiar la búsqueda de desaparecidos en fosas comunes.

El diputado socialista acusó al Ejecutivo de hacer un “uso abusivo” de esta capacidad de veto presupuestario a nuevas leyes y acusó al PP de no querer “cerrar heridas” sobre el régimen anterior al tener una “memoria franquista”.



