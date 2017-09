CATALÁ ASEGURA QUE “LEXNET NO ES UN PROBLEMA, SINO PARTE DE LA SOLUCIÓN”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este martes que Lexnet, el sistema digital de envío de documentos de los tribunales españoles, “no es un problema, sino parte de la solución”, en referencia a las caídas que sufrió el sistema los pasados 27 de julio y 1 de septiembre como consecuencia de ataques externos.

Catalá hizo esta afirmación esta tarde en el Pleno del Senado, donde intervino en una interpelación presentada por el PSOE sobre “la gestión del Ministerio de Justicia en la agilización de los procesos judiciales y en LexNET”, que fue defendida por el parlamentario socialista Antonio Rodríguez.

En su intervención, Catalá defendió que “Lexnet no es un problema, sino parte de la solución” a la digitalización de la Justicia española. Sostuvo que las caídas del sistema de los pasados 27 de julio y 1 de agosto se debieron a ataques de seguridad en la que no estuvieron expuestos datos personales o documentos en tramitación.

Explicó que lo ocurrido el 27 de julio se debió a una “brecha” de seguridad como consecuencia de una actualización. Sin embargo, destacó que el propio Consejo General Poder Judicial (CGPJ) ya ha concluido que en este incidente informático no estuvieron expuestos datos privados o documentos en tramitación.

“NEGLIGENCIA ANUNCIADA”

En todo caso, el ministro dijo que se está haciendo una “evaluación” de estos incidentes en Lexnet y que está en marcha una investigación interna en tres niveles: desde Justicia, por parte del CGPJ; y por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.

Al mismo tiempo, Catalá defendió que Lexnet es un “sistema razonablemente seguro”, “consolidado”, aunque reconoció que no es “perfecto”, motivo por el que se trabaja para mejorarlo.

Por su parte, el senador Rodríguez defendió que lo ocurrido con Lexnet es “la crónica de una negligencia anunciada” y que en Justicia “no han sido diligentes y no han detectado los fallos”.

Este senador socialista demandó un sistema de correo para los tribunales españoles “que no sea un continuo parcheo” y emplazó al departamento de Catalá a que “se replantee” el proyecto y dé prioridad a los datos personales de ciudadanos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso