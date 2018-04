CARLOS SALVADOR (UPN): “TENGO UN MÁSTER, NO OS PREOCUPÉIS”

El diputado de Unión del Pueblo Navarro Carlos Salvador aseguró este jueves que tiene un Máster en Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra y que simplemente puso “menos cosas” al actualizar su currículum en la web del Congreso.



Así se pronunció en los pasillos de la Cámara Baja cuando fue preguntado por los motivos que le llevaron a dejar de mencionar este máster en su biografía, tal y como destapa ‘El Confidencial’ al analizar las titulaciones de varios diputados que han desaparecido en la web oficial del Congreso.

“No sé de qué me estás hablando”, espetó Salvador en un primer momento, que al ser informado de esta noticia dijo que lo corregirá y lo pondrá “sin más”. Aseguró que no hay “ningún motivo especial” que le llevara a quitar esta información.

Así las cosas, pidió a los periodistas que no se preocupen porque “sí” tiene este máster. “He puesto menos cosas y ya está, sin más”, insistió, al tiempo que consideró que este asunto “no tiene ningún interés”.

“También tengo muchas cosas que no pongo ahí y no pasa nada, tengo mi máster y si es necesario lo pongo”, remachó.



