MOCIÓN. LOS CANDIDATOS A LIDERAR EL PSOE CRITICAN EL OPORTUNISMO DE IGLESIAS

Los candidatos a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez, coincidieron este viernes en rechazar la moción de censura que va a registrar Podemos contra Mariano Rajoy y denuncian el oportunismo de Pablo Iglesias.

Patxi López, en una entrevista en Antena 3, aseguró que Podemos usa la moción para darse publicidad y que no se hable de sus miserias internas, por lo que la ve como una “cortina de humo”.

A su juicio, Unidos Podemos ha usado la moción de censura, que es una “cosa muy seria”, de forma “muy alegre” y están jugando con fuego de artificio para tener protagonismo e “interferir” en el proceso interno del PSOE.

Por su parte, Pedro Sánchez señaló, en una entrevista en RNE, que “lo que le gusta” a Pablo Iglesias “es que quien se presenta es él” y recordó que si Podemos hubiera votado su investidura hace un año, no haría falta esta moción.

Sánchez, tras remarcar que es “censurable” el Gobierno que preside Mariano Rajoy, adelantó que, si vuelve a la Secretaría General del PSOE, no van a apoyar la moción de Unidos Podemos, porque “la cuestión es que den los números, no de montar un número”. No obstante, el candidato apuntó que es el PSOE quien lidera la oposición y que, por tanto, no descarta una moción de censura liderara por los socialistas, pero siempre que esté asegurado que saldrá adelante.

Por su parte, Susana Díaz también reaccionó en la misma línea y señaló en una entrevista en la Ser que "en el futuro no se puede descartar nada", aunque agregó que una moción de censura debe tener carácter constructivo y que ahora, según está el arco parlamentario, no dan los números para que salga adelante.

