CATALUÑA. CAMPUZANO PIDE A RAJOY “RECONOCER EL RESULTADO DEL 21-D, QUE CONFIRMA QUE PUIGDEMONT DEBE SER PRESIDENTE”

El portavoz del PDeCat en el Congreso, Carles Campuzano, pidió este miércoles al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “reconocer el resultado del 21-D, que confirma que Carles Puigdemont debe ser el presidente de Cataluña”, y defendió que el Reglamento del Parlament “en ningún caso” prohíbe la opción de que sea elegido sin estar presente.



En los pasillos de la Cámara Baja, dijo tener información de que ayer la diputada de ERC Marta Rovira y el presidente cesado se reunieron y que los grupos de Junts per Catalunya y ERC están haciendo lo propio para empezar a discutir el proceso de investidura con la voluntad de rubricar un acuerdo que posibilite “hacer posible el mandato electoral”.

A su juicio, “lo normal” sería que las instituciones del Estado y “singularmente” el Gobierno y la Fiscalía General del Estado “facilitasen que esa mayoría surgida del Parlament de Cataluña pudiese cumplir con sus compromisos”. “Cualquier actitud del Gobierno del Estado y de la Fiscalía que dificulte que ese mandato democrático surgido de las urnas no se pueda realizar añade problemas a una situación compleja”, advirtió.

Consideró “evidente” que Puigdemont ha de ser el presidente de Cataluña y aseguró que el Reglamento de la Cámara “en ningún caso” prohíbe “de manera explícita” la opción de que sea elegido sin estar presente, esto es, por vía telemática. No obstante, reconoció que “lo ideal” sería que el presidente cesado estuviera ya en Cataluña, pero supeditó su regreso a que pueda hacerlo “en unas condiciones que reconozcan la dignidad de la institución”.

Además, aseguró que la decisión de Artur Mas de dimitir como presidente de su partido se tomó “hace bastantes meses” porque tenía “ganas en lo personal de una nueva etapa”, que también le permitirá “más libertad” a la hora de defenderse ante los tribunales. “Es muy consciente de que estamos en otro tiempo político que exige otros liderazgos”, dijo, antes de indicar que su decisión “no es un mensaje a Puigdemont”.



