IU LANZA UNA CAMPAÑA PARA QUE LA LEY DE AMNISTÍA NO IMPIDA INVESTIGAR LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

Izquierda Unida pondrá en marcha una campaña para modificar los artículos de la Ley de Amnistía que impiden investigar los crímenes del franquismo y que una reivindicación de la izquierda durante la Transición, como fue esta norma, no siga facilitando la “impunidad” de los “verdugos”.

Así lo anunciaron este lunes en rueda de prensa el coordinador federal de la coalición, Alberto Garzón, y la responsable de Memoria Democrática y Proceso Constituyente, Esther López Barceló. Ambos recordaron que el propio relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha solicitado que la Ley de Amnistía no impida investigar los crímenes del franquismo.

Garzón lamentó que esta ley sea “una losa” que los juzgados anteponen a la investigación de dichos crímenes, en tanto que López Barceló denunció que “por una interpretación torticera” esta reivindicación de la izquierda se ha convertido en “ley de punto final” y “excusa de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo”, de forma que aquellos temas los tiene que investigar la justicia argentina.

López Barceló recordó muchas víctimas y verdugos todavía viven y señaló que España es el segundo país del mundo tras Camboya con más desaparecidos forzosos. Asimismo, aseguró que los delitos del franquismo son “de lesa humanidad” y por tanto “inamnistiables”, y que lo de España es “una anomalía histórica” , pues Alemania e Italia sí vivieron sus procesos de 'desfascistización'.

Finalmente, prometió que la iniciativa de IU comprenderá una ronda de contactos con partidos y asociaciones de la memoria histórica, para que no lo sea sólo de la coalición y alcanzar un consenso para que “una demanda de las víctimas”, como fue la Ley de Amnistía, no “sirva para garantizar la impunidad de los verdugos”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso