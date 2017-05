CABRA DE LUNA: EL FUTURO DE LA UE DEBERÍA DECIDIRLO TAMBIÉN LA SOCIEDAD CIVIL

El futuro de la Unión Europea no debería ser decidido únicamente por políticos y tecnócratas en Bruselas, sino que debería participar en este proceso "toda la sociedad civil en su conjunto", según afirmó hoy en Madrid Miguel Ángel Cabra de Luna, consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en representación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) y director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), junto con el Consejo Económico y Social (CES) de España, celebró hoy en Madrid un debate con la sociedad civil organizada española respecto al futuro desarrollo de Europa, sobre la base del 'Libro Blanco de la Comisión Europea' sobre el futuro de Europa.

Entre los participantes en el debate había representantes de las organizaciones de empresarios y de trabajadores y otros agentes de la sociedad civil, junto con el presidente y el vicepresidente del CES, Marcos Peña y José María Lacasa.

Además de Miguel Ángel Cabra de Luna, del Grupo de Actividades Diversas del CESE, en la jornada intervinieron también otros dos miembros del CESE: Patricia Cirez Miqueleiz, del Grupo de Empresarios, delegada permanente de la Delegación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Bruselas, y José Antonio Moreno Díaz, del Grupo de Trabajadores, asesor jurídico y representante de CCOO en el Comité Económico y Social Europeo.

FUTURO DE LA UE

La base del debate fue el 'Libro Blanco sobre el futuro de Europa-Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025', publicado por la Comisión Europea el 1 de marzo de 2017 y que plantea cinco escenarios para saber cómo podría desarrollarse la Unión Europea de aquí a 2025 en diferentes ámbitos, como el mercado único y el comercio, la migración y la seguridad o la Unión Económica y Monetaria.

El CESE, en su calidad de órgano de la UE que representa a la sociedad civil, está organizando debates sobre el futuro de Europa en cada uno de los Estados miembros para conocer las opiniones, prioridades y preocupaciones de la sociedad civil.

Las ideas presentadas durante los debates se incorporarán al dictamen del CESE sobre el futuro de Europa, que se publicará en julio de 2017. El objetivo de este dictamen será influir en la decisión de la UE sobre el curso a seguir en los próximos meses y la configuración futura de Europa, antes de las elecciones europeas de junio de 2019.

NUEVAS TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

Según Cabra de Luna, la repercusión de las nuevas tecnologías en la sociedad y el empleo, las dudas que suscita la globalización, los problemas en materia de seguridad y el ascenso de los populismos son cuestiones que es importante afrontar.

El 'Libro Blanco', indicó, "plantea la disyuntiva a la que nos enfrentamos: ser barridos por estas tendencias o asumirlas y aprovechar las nuevas oportunidades que traen consigo. A tal efecto, la Comisión parte de una constatación clave, si no preocupante: el peso demográfico y económico de Europa disminuye mientras otras partes del mundo crecen".

A juicio de Cabra de Luna, "las decisiones que se tomen en los próximos años en relación con el proceso de integración europeo tendrán consecuencias prácticas y una gran influencia en la vida de los ciudadanos europeos a medio y largo plazo, tanto para bien como para mal".

Por ello, concluyó que "este no es un tema que debería ser decidido únicamente por políticos y por tecnócratas en Bruselas, sino por toda la sociedad civil en su conjunto".

