PSOE. ABEL CABALLERO ALERTA DEL RIESGO DE CAER EN LA “IRRELEVANCIA” SI GANA SÁNCHEZ

Google Plus

- Afirma que Díaz va en AVE y otros en trenes de vapor caducos. El alcalde Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, alertó este martes de la posibilidad de que el PSOE caiga en la “irrelevancia” si gana Pedro Sánchez las primarias a la Secretaría General del PSOE.

A preguntas de los periodistas sobre si hay riesgo de que el PSOE desaparezca si gana Pedro Sánchez las primarias, el alcalde socialista indicó que “el riesgo que corre es el de seguir perdiendo elecciones”. “El riesgo del PSOE es seguir haciendo lo que hasta ahora, perder elección tras elección, y cada vez vamos a peor”.

A este respecto, este dirigente afín a la candidatura de Susana Díaz recordó que Alfredo Pérez “Rubalcaba se fue con 110 diputados, Pedro con 90 repitió y llegó a 85, y quería volver a repetir para ir a 15”. “Lo que me preocupa de algunos proyectos políticos es que nos lleven a la irrelevancia de perder y perder elecciones”, alertó.

Además, Caballero indicó que en el debate del próximo día 15 entre los tres candidatos, “lo importante es que se van a confrontar proyecto ganadores, como el de Díaz que “quiere seguir cambiando esta sociedad desde los gobiernos, y proyectos que perdieron elecciones”, en alusión al de Sánchez

Preguntado por el vídeo difundido por la candidatura de Patxi López en el que pide el voto para evitar el “choque de trenes” entre los partidarios de Díaz y los de Sánchez, Caballero indicó que remarcar que “los trenes que están saliendo del ámbito de Susana son de Alta Velocidad, y de cercanía, para que lo use la gente; y los que salen de otros modelos son trenes viejos de vapor que ya están caducados”.

Por ello, no cree que “la solución” para el partido “sea llamar a que ocupen el sitio los que perdieron las elecciones”, ya que una cosa es “perder en las elecciones” y otra “pretender perderlas continuamente y llevar a un proyecto político a la irrelevancia”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso