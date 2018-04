C-LM permitirá la captura de conejos con arma de fuego en las comarcas de emergencia cinegética durante abril

Martínez Arroyo, durante su intervención en el debate general relativo a la declaración de plaga de conejos en Castilla-La Mancha, propuesto por el Grupo Popular en el pleno de las Cortes de este jueves, ha comentado que esta ampliación del periodo para capturas con arma de fuego es "un mes más de lo que es habitual", ya que en época de cría no es aconsejable el uso de estas armas.

Además, el consejero ha explicado otras iniciativas que el Ejecutivo autonómico va a tomar para luchar contra la sobrepoblación de conejos en la Comunidad Autónoma, como la propuesta que hará en la reunión del Consejo Regional de la Caza del día 12 de abril para que los agricultores propietarios de parcelas incluidas en cotos de caza puedan cazar si los titulares cinegéticos les ceden el permiso para hacerlo.

Del mismo modo, la Consejería también va a dar instrucción para que se eliminen de forma prioritaria las cubiertas vegetales para acceder a las madrigueras de los conejos, se va a permitir comercializar la carne de conejo fuera del periodo hábil de caza y se publicará una orden de bases el día 15 de abril que incluye una modificación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) para que los agricultores puedan instalar mallas consejeras en sus explotaciones.

Asimismo, el responsable de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha señalado que ha pedido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente una modificación de los seguros agrarios que implique "poner más financiación tras la reducción brutal en esta última legislatura".

DECLARACIÓN DE PLAGA

Además, Francisco Martínez Arroyo ha acusado al PP de decir "mentiras" con respecto al problema de los conejos en la región y ha abogado por "trabajar para resolverlo de una manera sostenible, pero no diciendo cosas que no se pueden hacer". En este sentido, ha afirmado que los 'populares' están transmitiendo un mensaje a los agricultores que "no se corresponde con la realidad".

Por ello, ha detallado que cuando se declara una plaga, tal y como han reclamado desde el Grupo Popular, no se pueden pagar las actuaciones que se lleven a cabo como consecuencia de esta declaración, sino que únicamente se puede indemnizar si ha habido daños como consecuencia de estas mismas actuaciones.

Además, ha defendido la ineficacia de una declaración de plaga ya que "no hay en toda la Unión Europea un producto químico autorizado para acabar con los conejos". "Por eso nadie declara una plaga", ha añadido.

Finalmente, el consejero ha apuntado que ha intentado reunirse con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, para tratar este tema "por activa, por pasiva y por hiperactiva", lamentando que esos intentos se hayan producido "sin respuesta".

PODEMOS CREE QUE LAS MEDIDAS TOMADAS SON "INEFICACES"

De su lado, el diputado del Grupo Podemos, David Llorente, ha advertido que este problema es cíclico y ha criticado que las medidas tomadas por el Gobierno regional, como la declaración de comarca de emergencia cinegética, son "meramente coyunturales e ineficaces para resolver un problema que se reproduce año tras año".

Llorente ha manifestado que existen medidas alternativas, tanto de carácter coyuntural como estructural, que "van a la raíz del problema", entre las que ha citado algunas como mejorar las herramientas de valoración y seguimiento de daños o que los costes generados por los problemas de la plaga se cubran a través del seguro agrario, "que para esto está".

Asimismo, ha incidido en que el Gobierno regional debe tomar también decisiones que "garanticen una adecuada gestión de los cotos de caza", así como exigir a las empresas y administraciones responsables que forren los taludes con mallas que impidan la creación de madrigueras y que los dueños de los cultivos también puedan instalar estas mallas y encargarse de su mantenimiento para proteger los cultivos.

PSOE CREE QUE SE ESTÁ "CONTROLANDO" EL CRECIMIENTO

Mientras, el diputado del Grupo Socialista Emilio Sáez ha hecho hincapié en que la plaga de conejos es "un problema país" y ha comentado que, con la declaración de comarca de emergencia cinegética, se está "como mínimo controlando el crecimiento" de la especie.

Saez --cuya segunda intervención ha sido interrumpida por un invitado en la tribuna del Salón de Plenos, que finalmente ha tenido que ser expulsado del mismo-- ha señalado también que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha ofrecido al Gobierno nacional a "buscar soluciones" en las zonas de seguridad de infraestructuras como carreteras o vías del tren, en las que proliferan las madrigueras de los conejos.

A este respecto, ha insistido en que es "necesario" que haya coordinación entre todos los agentes implicados y que haya "un plan nacional" que resuelva este problema.

"HAY UNA PLAGA DE CONEJOS Y HAY QUE SOLUCIONARLA"

Finalmente, el diputado del Grupo Popular Antonio Lucas-Torres ha destacado que "hay una plaga de conejos y hay que solucionarla", por lo que ha reiterado su petición de la declaración de plaga y que se pongan "medidas económicas encima de la mesa".

Lucas-Torres ha afirmado que en el Gobierno regional "están pasando de este tema" y ha considerado que el aumento de la población de conejos "no es culpa de las autovías o el tren, hay otros problemas", entre los que ha citado "un plan de gestión de zonas ZEPA que está machacando al campo".

El diputado 'popular' ha pedido también que se suspenda temporalmente el decreto por el que se declara al conejo de monte como especie cinegética de interés preferente ya que "sería incoherente tener una especie protegia y pedir que se declare una plaga".

RESOLUCIÓN RECHAZADA

Finalmente, el pleno de las Cortes ha rechazado la moción presentada por el Grupo Popular en la que solicitaba al Gobierno regional "tomar medidas excepcionales ante los daños ocasionados por la proliferación de conejo silvestre y aprobar la plaga de conejos". Esta resolución sólo ha contado con los votos a favor de los 'populares', mientras que PSOE y Podemos han votado en contra.