Budó ve una "operación de Estado" para vetar a Maragall y responsabiliza a Cs y PSC

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha afirmado que los socialistas y el partido de Albert Rivera están maniobrando "para evitar que haya gobiernos independentistas", y ha considerado que Maragall debe poder ser alcalde, en otras cosas, por ser la lista más votada.

Este lunes, en una entrevista en 'El Punt Avui', Budó afirmó que se tendría que dar una "respuesta de país" si finalmente es Ada Colau y no Maragall el próximo alcalde de Barcelona, y este martes no ha querido concretar a que se refería, alegando que la rueda de prensa tras el Govern no era el espacio idóneo.