Buch cree que no hay "autodestrucción" en el espacio de PDeCAT y JxCat pero pide ordenarlo

"Bonvehí habla de autodestrucción. No me gusta hablar de destrucción, pero es evidente que necesitamos un espacio de reflexión" ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, donde ha propuesto que los 2.900 cargos electos se sienten a hablar sobre hacia dónde ir.

Ha dicho que lo más sensato es decidirlo en este espacio en toda Catalunya, pensar y debatir qué quieren, y, mientras que ha aplaudido que JxCat haya obtenido la mayoría de alcaldías de Catalunya en las elecciones del 26M, ha reconocido que han sido tercera fuerza.

"Hay cosas que no hemos hecho bien, que no hemos sabido explicar. Necesitamos reordenarnos", ha seguido.

NO POLITIZAR LOS MOSSOS

También se ha referido a los Mossos d'Esquadra, para pedir que no se les policite: "Lo he dicho porque lo leemos en los medios españoles y Cs no para de hablar de que está politizada. Les preocupa ganar votos y hacer falsedades".

Preguntado sobre el reciente relevo en la cúpula de los Mossos, ha respondido que solo tiene palabras de agradecimiento para el relevado Miquel Esquius, y que el cambio obedece a una cuestión "de momentos, perfiles y de afrontar situaciones".

NUEVAS PROMOCIONES

Tambén ha dicho que, después de siete años en que no hubo promociones de Mossos, ha conseguido asegurar 750 nuevas plazas en seis meses desde que asumió el cargó: "Esto no lo ha hecho nadie", y cuando le han dicho que antes también gobernaba su espacio, ha dicho estar de acuerdo, pero que él habla de su mandato.

Sobre si destinará una cifra concreta de Mossos a Barcelona, ha afirmado que "por mucho que la alcaldesa lo diga, ella no elige", y ha explicado que lo escoge el operativo en función de riesgos, y ha añadido que se tienen que reforzar agentes no solo en Barcelona sino en toda Catalunya.

Ha lamentado tener que hacer vigilancia de fachadas de juzgados "porque hay orden judicial" y ha dicho que es una función que va en detrimento del trabajo.

Sobre la operación antidroga de este miércoles en el Prat de Llobregat (Barcelona), ha sostenido que es necesario un código penal más restrictivo para combatir el tráfico y cultivo de marihuana: "Pediremos al Estado Español que lo endurezca".

'LO VOLVEREMOS A HACER'

Sobre las declaraciones del presidente de la Generalitat Quim Torra cuando dijo 'Lo volveremos a hacer' en alusión a los objetivos del proceso independentista, ha repetido las palabras y ha añadido que es lo mejor para Catalunya: "Nos tienen que dejar escoger. Queremos libertad. La anhelamos".

También le han preguntado sobre el escolta del presidente y ha dicho que han copiado la fórmula del gobierno central: "¿Por qué tenemos que ser menos?".

Preguntado sobre el que fue el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, ha respondido que está haciendo un trabajo más interno y que aporta talento.