Bruselas reitera que el desafío independentista es "un asunto de orden constitucional interno de España"

"Me limito a la respuesta que conocen: Es un asunto de orden constitucional interno de España sobre el que no tengo comentarios que hacer", ha declarado un portavoz comunitario al ser preguntado por si la decisión del Ejecutivo comunitario de no tomar posición se debe a que confía plenamente en la gestión del Gobierno española.

Ya la semana pasada, Bruselas advirtió de que sus portavoces no iban a "repetir cada día" cuál es la posición de la Comisión Europea sobre la cuestión de la independencia de Cataluña, ya que "es de sobra conocida y no ha cambiado desde 2004".

El Ejecutivo comunitario se mantiene así fiel a la línea marcada por el entonces presidente de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi, según la cual si un territorio de un Estado miembro decide independizarse de éste, entonces quedaría automáticamente fuera de la UE.

Ello implica que si quisiera volver a ser parte del club comunitario este territorio tendría que presentar una petición formal de adhesión y someterse a los procedimientos habituales para ello.

Los jefes del Ejecutivo comunitario que han seguido al italiano, primero Jose Manuel Durao Barroso y ahora Jean-Claude Juncker, han mantenido la 'doctrina Prodi' como posición respecto a situaciones como la de Cataluña o Escocia.