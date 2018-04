Bruselas evita comentar las acusaciones de terrorismo sobre los CDR por no ser su competencia

"No estoy al tanto de estos acontecimientos. Son procedimientos policiales o judiciales que están en marcha y para los que, en cualquier caso, la Comisión Europea no tiene ninguna competencia o papel que jugar y por tanto no tenemos comentario", ha respondido el portavoz principal del Ejecutivo comunitario Margaritis Schinas cuando ha sido preguntado por esta cuestión.

Schinas ha explicado además que Bruselas "puede tener opinión en millones de asuntos", pero únicamente puede expresarse o presentar su posición "en áreas donde la UE tiene competencias".

"Si me preguntas que evalúe el sistema judicial español, estoy muy feliz de decir que la última vez que lo comprobamos, España es una democracia", ha afirmado el portavoz después de varias preguntas sobre el mismo tema.

Por otro lado, preguntado sobre por qué ninguno de los actos que la Comisión Europea organiza en ciudades europeas para debatir con ciudadanos sobre el futuro de la UE ha tenido lugar en Cataluña, Schinas ha garantizado que no existen "prejuicios negativos" sobre las localizaciones.