Brad Parscale: "no fui manipulado por Rusia en la campaña de Trump"

Lisboa, 8 nov (Efe).- El director de las operaciones digitales de la campaña presidencial de Donald Trump, Brad Parscale, negó hoy sentirse "manipulado" por Rusia para favorecer al candidato republicano durante su contienda electoral contra la demócrata Hillary Clinton en 2016.

"Es una cuestión de Twitter, yo no recibo dinero de Rusia", dijo en el Web Summit de Lisboa, en referencia a los múltiples retuits que efectuó su campaña sobre los mensajes de una cuenta falsa del Partido Republicano de Tennesse.

Entrevistado por el periodista de Yahoo Michael Isikoff, la conversación fue interrumpida en varias ocasiones por abucheos de los asistentes que llenaban el recinto y se tensó en el momento en el que se mencionó a Rusia.

"Es ridículo", espetó Parscale, antes de subrayar que "no hay más historia detrás" de los retuits a la cuenta del Partido Republicano de Tennesse.

En ese sentido, quiso quitar responsabilidad a su campaña e incidió en que él no puede "hacer nada" para evitar las cuentas falsas creadas para favorecer a Trump y perjudicar a Clinton.

"Retuiteo mucho, no hay nada más que eso, es malo que haya 'troles' rusos y es mala la implicación de Rusia en la campaña, pero yo no lo puedo regular, ni hacer nada y no puedo volver atrás en el tiempo", espetó.

Asimismo, aseguró que desea que "se investigue todo lo que pasó", pero matizó que él no habla "por el presidente" Trump.

Por otro lado, negó que los disturbios racistas en Charlottesville (Virginia) del pasado agosto, que dejaron una víctima mortal, hayan "marcado" el primer año de la Administración Trump.

Cuestionado también sobre, según Isikoff, la falta de programa del actual presidente durante la campaña, Parscale aludió al "deseo del pueblo americano de tener más dinero en el bolsillo" como motivo de la victoria del empresario.

Asimismo, ante la anulación de la política sanitaria del expresidente Barack Obama, el director de campaña negó que Trump "no quiera un sistema de salud mejor" y apuntó a que "el año aún no ha terminado" y el presidente "está centrado en ello".

Parscale se refirió además a la estrategia de la campaña presidencial y sobre todo a cómo consiguieron recaudar los fondos necesarios para hacer a Trump presidente.

"Al principio no teníamos prácticamente fondos, con la excepción de los del presidente, así es que necesitábamos a millones de personas que nos apoyaran y Facebook nos ayudó a hacerlo de una manera muy rápida", explicó.

En ese sentido, el estadounidense contó cómo un equipo de Facebook estuvo con el equipo de la campaña, a quienes enseñaron "a manejar mucho mejor" esta red social, a "comunicar mejor" y a "entender todas las posibilidades" de la misma.