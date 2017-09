Política

Boya (CUP) exige a los 'comuns' que apoyen el 1-O y avisa: "Roma no paga a traidores"

La diputada de la CUP, Mireia Boya, ha exigido a los 'comuns' que apoyen sin fisuras el referéndum de independencia del 1 de octubre y les ha advertido de las consecuencias de no hacerlo: "Si no lo hacéis, Roma no paga a traidores. Tenemos memoria y no os perdonaremos nunca".