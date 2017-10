Del Bosque, sobre la situación política: "Si fuéramos todos más tolerantes, iría todo mucho mejor"

El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque ha afirmado este jueves, respecto a la situación política de España, que "si todos fuéramos más tolerantes, iría todo mucho mejor", y ha subrayado que "si no se resuelve el asunto catalán, el fútbol se debilitaría, al igual que los clubes catalanes", así como en "otros ámbitos de la sociedad más importantes" donde "pasaría igual".

Así lo ha manifestado en el Ateneo Mercantil de Valencia durante un acto en el que ha recibido, de manos de la presidenta de la entidad, Carmen de Rosa, el premio 'Tolerancia' de la Federación de Ateneos de España.

Del Bosque ha incidido en que "la tolerancia es una palabra utilizada pero poco practicada" y ha asegurado que siempre ha "intentado ser flexible, paciente y comprensivo", por lo que ha "respetado todas las opiniones e ideas".

En la misma línea, ha asegurado que ha sido "siempre una persona partidaria del diálogo, tolerante" y ha buscado "la concordia y el estar unidos". El entrenador ha puesto como ejemplo la Selección de fútbol, en la que hubo "injerencias externas, en algunos momentos muy incómodas". "En estos casos siempre lo que es bueno es que no haya ni vencedores ni vencidos. Llegar al convencimiento de que juntos podemos mucho más que separados", ha reivindicado.

También se ha referido al Mundial de Sudáfrica y ha puesto en valor que su expresidente Nelson Mandela "fue grande porque escuchó a los otros, a los que no eran de su raza, a los que no eran de sus ideas". "Por eso es tan importante la cultura del diálogo", ha defendido.

"He actuado como seleccionador sin mirar donde se ha nacido o la camiseta del equipo que se llevaba, he querido siempre llevar a los mejores. He sido respetuoso y hay que dar afecto a la gente que se siente perjudicada", ha recalcado.

"LOS ÉXITOS DEPORTIVOS FAVORECEN LA COHESIÓN"

A su juicio, España es "un país estupendo, más allá de momentos de dificultad" que atraviesa. "Somos un país demócrata que progresa y el deporte es una expresión de este avance. El triunfo en los últimos grandes torneos ha incrementado la capacidad simbólica del fútbol", ha agregado.

Este deporte es un "juego solidario y de amistad" y la Selección "está compuesta por valencianos, gallegos, castellanos, catalanes, andaluces vascos y jugadores de otras comunidades, que han sido un ejemplo de buenas relaciones". "Los éxitos deportivos favorecen la cohesión de la sociedad, y en momentos de crisis, aún más", ha añadido.

SOBRE PIQUÉ: "HAY QUE DEJAR LIBERTAD PARA OPINAR"

Los asistentes al acto han tenido la oportunidad de trasladar a Vicente del Bosque sus preguntas. Una de ellas ha sido cómo habría actuado como seleccionador ante las declaraciones del jugador Gerard Piqué en defensa del derecho a celebrar el referéndum.

El exseleccionador ha defendido que "hay que dejar a los jugadores la libertad de opinar lo que quieran siempre que no perjudique la convivencia de la selección". Asimismo, ha descartado que las palabras de Piqué hayan causado problemas de convivencia.

"Hemos tenido una buena respuesta de Piqué en todos los casos. Su opinión genera polémica pero creo que no ha perjudicado a la Selección. En todos los encuentros que ha jugado conmigo sólo le han expulsado en una ocasión y eso hay que reconocérselo", ha destacado, antes de añadir que su comportamiento en los partidos "ha sido magnífico".

DEL BOSQUE, EJEMPLO DE "RESPETO Y TOLERANCIA"

Por su parte, la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, ha señalado en su intervención que se ha premiado a Vicente del Bosque "por su respeto y tolerancia en todos los ámbitos, tanto en el deporte como en la vida, y por su actitud dialogante, que ha sido considerada por todos los miembros del jurado como la mejor herramienta para resolver los conflictos que se le han presentado".

"Quienes conocen bien a Del Bosque siempre destacan su arraigada y marcada personalidad, pero sobre todo su enorme respeto para saber escuchar, pensar y decidir. Y no siempre habrá acertado, pero le honra haber aplicado algo tan sencillo como el sentido común, la paciencia y, lo más importante, el diálogo desde la transigencia", ha destacado.

Por último ha señalado que el exseleccionador "ha demostrado que la tolerancia es una virtud imprescindible para la buena convivencia". "Creo no equivocarme si afirmo que quienes han trabajado o convivido a su lado han aprendido algo bueno de él. Vicente te hace un poco mejor persona desde su experiencia personal y profesional", ha concluido.