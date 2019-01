Bosch (SCC) da por cerrada la crisis interna y pide hablar de Cataluña "con todas las partes"

El nuevo presidente de SCC, Josep Ramon Bosch, ha dado este lunes por cerrada la crisis en la entidad y ha apostado por dialogar sobre Cataluña "con todas las partes" para encontrar una salida en el marco de la Constitución.

"Es evidente que tenemos que hablar. No se puede seguir con un estado de crispación y enfrentamiento. Hay que construir un relato positivo de España", ha dicho en rueda de prensa con el presidente saliente de SCC, Joan Rosiñol, y los miembros de la entidad Àlex Ramos, Xavier Marín y Manel Miró.

Para Bosch, SCC debe tener un papel importante a la hora de establecer un diálogo efectivo en defensa de la legalidad y la Constitución teniendo en cuenta "las sensibilidades que levanta el proceso soberanista y los presos".

REUNIONES CON MURIEL CASALS

Así, ha explicado que en su anterior etapa como presidente de SCC, entre 2014 y 2015, se reunió tres veces con la antigua presidenta de Òmnium Cultural, la fallecida Muriel Casals, tras coincidir en un almuerzo: "Mantuvimos una buena relación, más allá de las diferencias ideológicas".

El ya expresidente de SCC José Rosiñol, al que la Junta Directiva destituyó por "desacuerdos en los procesos de toma de decisiones, completamente ajenos a criterios ideológicos", ha dicho que su salida responde a discrepancias que considera lógicas en una entidad transversal con distintas sensibilidades.

Según Rosiñol, durante su año de presidencia intentó encontrar una vía de salida dialogada al conflicto sobre Cataluña y que no gustaron sus planteamientos de reunirse con la ANC y Òmnium, entre otros: "Tal vez hubo discrepancias por decisiones que se tomaron y que quizá no se entendieron o no me supe explicar suficientemente bien".

"El 99% de mi tiempo lo dediqué a intentar acabar con el secesionismo en Catalunya, y el 1% a cuestiones internas. Quizá fue un error, pero el problema está fuera, no dentro", según Rosiñol, que ha negado que su cese se deba a presuntas irregularidades administrativas.

"SI QUIEREN NOS VEMOS EN LOS JUZGADOS"

Para argumentarlo, ha apuntado que la asamblea de socios de este fin de semana aprobó su gestión con un 76%, pero ha retado a los que discrepen a denunciarlo: "Si quieren, nos vemos en los juzgados".

Bosch también ha dicho que "no hubo motivaciones económicas", y Àlex Ramos ha concretado que la asamblea ratificó las cuentas de 2017 y que tienen hasta el 31 de mayo de este año para ratificar las de 2018.