Bosch (SCC) critica a Torra por querer internacionalizar el proceso soberanista

En declaraciones en la parada de SCC en Barcelona por Sant Jordi y junto a la diputada del PP en el Parlament Esperanza García, Bosch ha insistido en que "toda esta huida hacia delante de ruptura de España tiene un fin".

Bosch ha celebrado que la entidad cumple cinco años este 23 de abril, festividad que considera "la verdadera Diada de Cataluña más allá de los enfrentamientos que se buscan", y la considera un día de júbilo y en el que también se conmemora la muerte del escritor Miguel de Cervantes.

Bosch ha destacado que SCC participa este martes por la tarde en la presentación en Madrid del libro de Benoît Pellistrandi 'El laberinto catalán', y donde también se presentará el futuro de la entidad: "La asamblea general extraordinaria escogerá una nueva junta, que deberá poner en práctica la hoja de ruta ya aprobada".

Ha asegurado que no se volverá a presentar para liderar SCC: "He dado un paso atrás, aunque no dejaré de implicarme", y ha añadido que el próximo equipo buscará grandes consensos y la unión de los catalanes.