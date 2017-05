Bosch avisa de que ERC ya no confía en el Gobierno municipal: "Hoy no investiríamos a Colau"

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha advertido este jueves de que su grupo municipal ya no confía en el de la alcaldesa, Ada Colau: "Hoy no investiríamos a Colau. Ahora mismo no tendríamos este gesto de confianza".

"De la ilusión del primer momento, que casi veíamos y olíamos el cambio, hemos pasado a la decepción y, de ahí, a la ruptura", porque el Gobierno municipal no funciona, ha afirmado Bosch en su discurso 'Barcelona, dos anys de canvi?', para hacer balance de medio mandato en la biblioteca Francesca Bonnemaison ante un centenar de personas.

Tras una presentación de la diputada en el Congreso Ana Surra, Bosch ha abogado por huir del partidismo y los personalismos buscando un abanico amplio de representatividad que refleje la sociedad y en la que los ciudadanos se sientan cómodos, incluso los no independentistas, en lugar de que gobierne "una persona pueda usar la plataforma de Barcelona para hacer carrera política".

Ha criticado que el Gobierno de Colau pactara con el PSC y su gestión en diversos ámbitos, incluyendo la rescisión del contrato de las obras de los túneles de Glòries, y ha reiterado: "Siendo una obra licitada en el anterior mandato, ya iba bien desmerecerla, sobre todo teniendo en cuenta que una de las empresas estaba implicada en la trama del 3%" de presunta financiación irregular de CDC.

"¿Ha sido una sabia decisión, o ha sido partidismo de un colectivo que está creando un nuevo partido para disputar la hegemonía en Catalunya?", ha planteado Bosch, que ha dicho que paralizar las obras pone en riesgo que se instale la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en la Torre Glòries.

Ha puesto en duda que el cambio prometido por el equipo de Colau haya avanzado, aunque considera que hay cosas que se han hecho bien: el traslado de La Modelo, la llegada del Metro a la Zona Franca y la lucha contra los pisos turísticos, todos pactados con ERC en diversas negociaciones, mientras que no han cumplido otras promesas en ámbitos como la participación, la vivienda y el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

"PODEMISMO ILUSTRADO"

Ha asegurado que los ciudadanos están decepcionados, porque Colau ha incumplido lo que prometió: "¿Pueden cumplir? Dicen 'Sí se puede', ¿pero cumplen? El exceso de promesas lleva muy fácilmente a un exceso de incumplimientos", ha dicho Bosch, que ha valorado con un suspenso global al Gobierno municipal y ha criticado que parejas de electos estén ahora en el entorno del Gobierno municipal.

"El 'podemismo' ilustrado no resuelve los problemas importantes de las personas", ha dicho, y ha advertido de que el mandato de Colau podría batir récords en vivienda, al registrar el mayor incremento de los precios del alquiler, cuando el equipo de la alcaldesa prometió garantizar el acceso a la vivienda.

Ha propuesto buscar nuevas herramientas para garantizar la vivienda y la participación, gestionar el turismo, mejorar la movilidad y avanzar hacia una economía que redistribuya la riqueza en la ciudad, desde la transparencia y con medidas que no prometerá si no las puede cumplir y defendiendo un "cambio real".

Bosch ha criticado también las medidas de Colau ante el turismo y la huelga del Metro; que prevea crear un tanatorio con salas insuficientes y lo plantee como algo positivo, y su gestión del espacio público, especialmente en cuanto al 'top manta' y a la 'supermanzana', y ha avisado: "No nos equivoquemos. El caos no es de izquierdas".

Entre el centenar de asistentes, han acudido la secretaria primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó; los consellers de la Generalitat Toni Comín y Carles Mundó; el diputado en el Congreso Gabriel Rufián; el concejal de Empleo, Agustí Colom; el director estratégico del tranvía y exconseller de CDC, Pere Macias, y ediles de ERC y del grupo Demòcrata, entre otros.