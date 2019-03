Borrell rechaza que mujeres en situación irregular puedan dar en adopción a sus hijos para quedarse

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha afirmado este jueves que no le parece "una buena opción" que se proponga posibilidad de que mujeres inmigrantes en situación irregular den en adopción a sus hijos para quedarse en el país

"No me parece una buena opción desde el punto de vista de los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular", ha dicho cuando se le ha preguntado qué le parece que un partido político proponga que las mujeres en situación irregular puedan quedarse dando en adopción a sus hijos.

No obstante, el ministro no ha querido valorar la propuesta que ha hecho el PP en ese ámbito, alegando que no la conoce "suficientemente para poder opinar", en declaraciones a los periodistas antes de participar en la conferencia "Integrando la diversidad de género en la política exterior" en la Escuela Diplomática.