Política

Borrell respeta la sentencia de Estrasburgo sobre Otegi pero dice no conocerla en detalle

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Josep Borrell, ha valorado este martes la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) que considera que el ex dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo afirmando que "las sentencias judiciales hay que respetarlas aunque no se esté de acuerdo".