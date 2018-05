Borrell, sobre la propuesta de moción de Cs: "Lo que hay que hacer es debatir la que ha presentado el PSOE"

"Todo lo demás son futuribles, hay una moción presentada y el Parlamento lo que tiene que hacer es tramitarla y debatirla", ha dicho Borrell a Europa Press después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, haya desvelado que su partido ha propuesto al PSOE una moción liderada por un socialista como Javier Solana, Ramón Jáuregui o Nicolás Redondo para convocar elecciones de inmediato.

Y, en el caso de que hubiera elecciones próximamente, no ha querido detallar si él estaría interesado en formar parte de las listas socialistas. Borrell ha participado este miércoles en la presentación del Informe sobre el estado de la UE 2018 de la Fundación Alternativas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Por otro lado, ha dicho no saber si la decisión del presidente catalán, Quim Torra, de nombrar consejeros que no estén en prisión ni huidos de la Justicia --lo que llevará a que Cataluña deje de estar intervenida-- tiene o no algo que ver con la posición que vayan a adoptar los independentistas catalanes. "No tengo ni la menor idea de lo que piensa el señor Torra", ha señalado.

En su opinión, lo que sucede es que Torra, "ha visto que no tenía otra salida" y que "por mucho que gesticule y por mucho que diga lo que quiera decir al final tiene el máximo interés en salir del 155 y eso exige que presente un gobierno viable".