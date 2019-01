Borrell dice que "naturalmente" el Gobierno reconocerá a Guaidó el lunes si Maduro no convoca elecciones

Al ser preguntado desde Bucarest, donde asiste a una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE, sobre si España reconocerá a Guaidó como presidente encargado el lunes, una vez agotado el plazo de ocho días, que expira el domingo, Borrell ha contestado que "naturalmente".

"El presidente lo dijo claramente. Cuando se cumpla el plazo dado por el presidente, naturalmente él y los demás países que lo han dicho lo van a hacer", ha explicado, al tiempo que ha admitido que "se sigue construyendo por construir un consenso mayor".

Francia, Alemania y Reino Unido se sumaron al ultimátum de ocho días de España, al igual que Bélgica, Polonia. La Unión Europea, por su parte, se limitó a indicar que reconocería a Guaidó si Maduro no convocaba elecciones "en los próximos días".

PERIODISTAS DETENIDOS

Por otro lado, Borrell ha confirmado que los periodistas de la agencia EFE detenidos en Caracas ya han sido liberados y "no serán deportados", sino que serán acreditados y podrán quedarse en Venezuela para seguir cumpliendo su misión informativa. "No se les va a expulsar", ha informado.

Borrell ha confiado la liberación de los periodistas de la agencia EFE y ha asegurado que la Embajada y el Consulado ha logrado que "se les acredite y se puedan quedar para cumplir con su misión de información".

El ministro ha mostrado cierta sorpresa porque creían "que todo estaba en regla" pero finamente "no van a ser deportados" como se informó "en un principio", al tiempo que no ha querido decir si el Gobierno español se siente intimidado por este tipo de acciones. "No entremos en psicologías", ha dicho.