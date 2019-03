Borrell cree que "hay futbolistas que saben mucho de derecho y que opinan de lo que pasó" en Cataluña

Borrell se ha expresado así en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de ser preguntado por la posibilidad de conceder indultos a los políticos independentistas presos. "Estamos en mitad de un juicio que va a durar meses. No hay sentencia, ponerse a especular...", ha opinado.

Para el jefe de la diplomacia española, lo "responsable" como miembro del Ejecutivo es no interferir en un proceso judicial. "Creo que en este momento, que un miembro del Gobierno se ponga a la altura de un futbolista y empiece a opinar... yo no soy juez", ha asegurado.

Las palabras del titular de Exteriores llegan después de que el defensa catalán del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué dijese tras el encuentro con el Real Madrid que le parecía "injusto" el juicio por el 'procés' que se está celebrando en el Tribunal Supremo.

"Ya dije que me parece injusto este juicio. He vivido en Cataluña lo que pasó y esta gente no es culpable. No agredieron a nadie, no hubo violencia, ha sido todo muy pacífico", aseguró Piqué este mismo sábado.

"Hay futbolistas que saben mucho de derecho y que opinan de lo que pasó y de lo que dejó de pasar. Yo voy a tener que atenerme a mi papel de ministro: creo que es lo responsable", ha remachado.