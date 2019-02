Borrell espera que las elecciones sirvan para dejar claras las posiciones de todos "más allá de las 'fake news'"

En una entrevista en Bloomberg TV, recogida por Europa Press, Borrell ha opinado que el panorama político español "está demasiado polarizado" . A un lado, ha dicho, está la "derecha y extrema derecha que ha emergido recientemente" y que dice que el Gobierno español "ha cometido traición porque ha estado negociando con los separatistas, lo que no es cierto en absoluto".

En el otro lado, ha proseguido, están "los separatistas quieren cosas que no caben en la Constitución y no van a tener". "Mientras sigan poniendo en la mesa de negociación cosas que no encajan en la Constitución no tendremos un acuerdo, así que veamos qué quieren los españoles", ha dicho.

Además, ha dado por hecho que la situación de Cataluña tendrá una fuerte influencia, "el llamado problema catalán que es en realidad un problema español, que afecta a toda la estructura del Estado". De hecho, ha explicado que uno de los motivos de las elecciones es que los partidos independentistas rechazaron los Presupuestos "solo porque querían que el Gobierno español reconociese el derecho de autodeterminación, que está completamente fuera de la Constitución".

En la entrevista, el ministro español también ha dejado claro que confía en que finalmente el Brexit se produzca con un acuerdo entre la UE y Reino Unido. Según ha dicho la UE puede "añadir algunas explicaciones" para responder a las dudas que aún tienen algunos parlamentarios británicos, pero el Tratado, hasta lo que él conoce, "no se va a cambiar".

"Si (el Gobierno británico) tiene otra idea que venga y la ponga sobre la mesa, no estamos contra los esfuerzos de encontrar una solución", ha afirmado, añadiendo que, de momento, no ha llegado ninguna "solución alternativa" desde Londres.

Borrell también se ha mostrado convencido de que, una vez que Reino Unido salga de la UE, España tendrá un papel más importante y ha recordado que el Gobierno español ya ha hecho propuestas, con Francia y Alemania, para mejorar el funcionamiento institucional. "Tenemos que dejar de mirar por el espejo retrovisor del Brexit y mirar hacia el futuro", ha dicho.