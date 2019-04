Borrell defiende que "los derechos no tienen precio" con independencia de "si uno los puede pagar o no"

"El acceso a los derechos sociales con independencia de si uno los puede pagar o no es fundamental", con estas palabras el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell ha definido este viernes la hoja de ruta del PSOE conocedor de que "las mercancías se compran y se venden pero los derechos no tienen precio".

En un mitin ofrecido en Ourense, Josep Borrell ha defendido "el acceso colectivo a la sanidad y educación de gratuitas" y a tener "una ayuda ante la falta de un trabajo en el que emplear la capacidad física o mental" en un encuentro con la ciudadanía en Ourense.

En el acto también han participado el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero; el candidato a la Alcaldía de la ciudad, Rafael Rodríguez Villarino; así como la cabeza de lista al Congreso por la provincia de Ourense, Marina Ortega.

En su intervención, el también candidato del PSOE a las elecciones europeas ha subrayado la necesidad de "construir sociedades abiertas y cohesionadas que permitan luchar contra las fronteras físicas, pero también contra las mentales que son todavía peores". "No queremos volver marcha atrás en la historia con discursos en contra de los derechos de la mujer que creíamos superados y, por desgracia, algunos partidos han vuelto a revivir", ha añadido.

Josep Borrell se ha referido al 28A como unas "elecciones existenciales", dado que el resultado puede ser muy diferente en función de lo que suceda. Ha apelado a "no fiarse de las encuestas" y "creer que todo está hecho" porque "no debe olvidarse que no es imposible que se produzca un gobierno que alíe a las derechas con las extremas derechas" y esto conduciría a "los viejos demonios".

En esta línea, se ha cuestionado cuál es la razón de que Ciudadanos hable de poner "un cordón sanitario" al PSOE. Borrell ha llegado a la conclusión de que esta afirmación de la formación liderada por Rivera es "una propaganda" para contaminar el voto al trasladar "falsos temores a la ciudadanía" como los que definen al Partido Socialista como "un vende patria" o "un no defensor de la unidad territorial".

El candidato del PSOE al Parlamento Europeo ha aludido a la importancia de "hacer frente al desequilibrio demográfico existente entre los dos lados del Mediterráneo", como uno de "los grandes retos de la sociedad europea". Asimismo, otro reto que se les presenta es el "desigual desarrollo económico, polarizado y movido únicamente por fuerzas del mercado".

"FEIJÓO DEJA A LA SANIDAD PÚBLICA EN LA UCI"

Por su parte, el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha aludido a que "Feijóo deja una Galicia con menos gente y más mayor". A su vez, ha acusado al presidente de la Xunta de Galicia de haber metido "en la UCI a la sanidad pública".

"Pedro Sánchez fue el primer presidente de la democracia que en sus nueve meses de mandato superó la treintena de decretos", ha destacado la cabeza de lista al Congreso por la provincia de Ourense, Marina Ortega.

Asimismo, Ortega ha atribuido a "la irresponsabilidad del ejercicio de gobierno por parte de las derechas" su negativa para la aprobación de los presupuestos y, como consecuencia, "la paralización del avance del país". Sin embargo, ha subrayado que el Partido Socialista escribirá "un continuará en la reconquista de derechos sociales".

"EL ESPACIO URBANO NO ES PARA HACER MERCADO"

En materia provincial ha profundizado Rafael R. Villarino, que ha denunciado que los ourensanos viven "todavía en un régimen clientelar". "El espacio urbano no es para hacer mercado, es para hacer política urbana y política social, como dijo en su día Borrell", por tanto "que nadie espere que el PXOM en la ciudad sea una oportunidad de negocia para nadie", ha manifestado.

Asimismo, el candidato a la Alcaldía de Ourense y secretario provincial del PSdeG-PSOE ha definido a Josep Borrell como "un renacentista de la cultura traído a la política". En su intervención, como antesala a la del Ministro de Asuntos Exteriores ha recordado que Borrell "universalizó la telefonía" y, además, "hizo un cambio absoluto en el partido a todos los niveles".