Borrell respeta la decisión de que Puigdemont pueda concurrir a Europeas y pide "dejar hacer su trabajo" a los jueces

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha inaugurado el ciclo 'Más Europa en el Mediterráneo', preguntado por su valoración sobre la decisión judicial.

Borell ha señalado que "cuando en un órgano colegiado formado por juristas de enorme prestigio como es la Junta Electoral hay discrepancia de opiniones, debe ser que el tema es suficientemente complejo como para que alguien que no es un experto en derecho no se ponga a opinar, y si a continuación el Tribunal Supremo ha revisado el caso y ha emitido una opinión" entonces los "legos en la materia" deben "abstenerse de opinar".

El ministro en funciones ha insistido en que "los jueces están para interpretar las leyes" y ha pedido que se les deje "hacer su trabajo", que unas veces es al gusto de unos, otras veces al gusto de otros".

"Lo que no vale es estar de acuerdo con los jueces solamente cuando fallan de acuerdo con tus intereses. Fallan como fallan y hay que respetar siempre sus decisiones, aunque se pueda no estar de acuerdo, yo de eso no entiendo", ha zanjado.