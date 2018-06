Borrell cree que el problema de los centros para migrantes "no es el dónde sino el cómo"

Aunque no es parte de la agenda del Consejo de Exteriores al que asiste el ministro en Luxemburgo, por lo que ha asegurado no estar al corriente de las negociaciones, sí se ha mostrado partidario de contemplar todas las propuestas.

"En algunos casos se tarda años en tramitar una solicitud de asilo y mientras tanto la gente se mueve, por lo que se plantea el problema de las fronteras exteriores", ha explicado Borrell, que considera que "no se puede no asumir que las fronteras exteriores son comunes y pretender luego que no haya fronteras interiores".

Además del refuerzo de las fronteras exteriores, las prioridades en la gestión migratoria, para el ministro, debería ser la acogida, el tratamiento, la devolución cuando proceda y la cooperación internacional para atajar "las raíces del problema". En este sentido, ha asegurado que lo importante es cómo abordar este proceso y no dónde.

Italia es partidaria de localizar estos centros en países de tránsito, como Libia o Níger, mientras que otros apuestan por situarlos en los primeros estados de la UE a los que llegan los migrantes.

En cuanto a la situación del barco 'MV Lifeline', que sigue a la deriva con 230 personas a bordo, Borrell ha explicado que no es tan urgente como la del 'Aquarius', "que era de vida o muerte", por eso la ayuda debe ser común, puesto que "no será el último barco que la necesite". Según ha informado, el Gobierno ha estado en contacto los últimos días con Francia, Italia y Malta para encontrar "una solución europea".