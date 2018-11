Borrell considera que "lo normal" es presentar los Presupuestos ante la Cámara: "Es el gran momento de debate político"

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el titular de Exteriores ha admitido que presentar el proyecto es el "proceso general" que normalmente se sigue, pero ha reconocido que el Ejecutivo vive "circunstancias poco normales".

"Lo normal es presentar los presupuestos y que la Cámara se pronuncie, es el gran momento de debate político, pero depende también de las actitudes del resto de partidos y de la respuesta que de la UE a las cuentas", ha admitido Borrell.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiera en la Cumbre Iberoamericana que se plantea seguir gobernando prorrogando las cuentas y dijo que era accesorio si el Gobierno sacaba adelante medidas sociales a través de unos nuevos Presupuestos o mediante decretos leyes.

Sánchez aseguró que el Gobierno "no va a marear a los españoles", sugiriendo así que en el caso de no tener asegurados los votos requeridos en el Congreso para aprobar las cuentas publicas del próximo año, podría no presentarlas.