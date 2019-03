Borrell dice que lo primero es ver si la prórroga es compatible con que Reino Unido no haga elecciones europea

Borrell ha hecho hincapié en que la UE no se puede permitir que el Parlamento Europeo sea elegido de forma que se pueda cuestionar su "solidez jurídica", ya que si Reino Unido no participa en las elecciones y después, "por alguna circunstancia siguiera siendo Estado miembro", alguien podría cuestionar una Cámara en la que no está representado un Estado miembro. Las elecciones europeas son en mayo pero la Eurocámara se constituirá el 2 de julio, es decir, dos días después de las fecha de salida propuesta por May.

Así, el ministro español supone que eso es lo primero que está estudiando el servicio jurídico de la Comisión Europea. En todo caso, ha señalado que esa viabilidad es "condición necesaria pero no suficiente", puesto que la decisión está en manos de los jefes de Estado y Gobierno de los 27, que abordarán la petición británica en el Consejo Europeo que comienza este jueves.

Borrell, que comparecía en rueda de prensa junto al secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, ha dicho que apenas había tenido tiempo de leer la carta que ha dirigido Theresa May al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pero sí ha destacado que la 'premier' "no pide negociar otro acuerdo, pide tiempo para intentar que se apruebe el acuerdo al que se había llegado".

La carta, ha detallado, explica que no ha podido someter por tercera vez al Parlamento ese acuerdo -negociado entre Londres y Bruselas-- para intentar obtener su visto bueno, porque el presidente de la Cámara de los Comunes lo impidió al no haber en él cambios sustantivos.

Su plan pasa ahora por volver a presentarlo si el Consejo reafirma y aprueba las aclaraciones que ella acordó con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y todo ello "pasa a a formar parte de un texto consolidado que agrupase el texto original y las aclaraciones".

May pide a sus homólogos europeos tiempo para poder hacer todo esto, que no será posible antes del 29 de marzo, la fecha en la que inicialmente estaba prevista la salida. También recuerda al Consejo Europeo que la mera prórroga del Brexit requiere que el Parlamento británico apruebe una ley, porque en una ley está fijada la fecha actual, eso también lleva su tiempo.

De este modo, Borrell no se ha pronunciado sobre las características de la prórroga que ha pedido May y ha dejado la decisión en manos del Consejo Europeo. No obstante, poco antes de conocerse la carta, en otras declaraciones a periodistas en Casa Árabe, el ministro aseguraba que España hará todo lo posible para que no haya un Brexit sin acuerdo.

"Si eso necesita una ampliación corta pues habrá que darla, digo yo, no sé lo que pensarán en el Consejo Europeo", afirmaba. Con todo, también había apuntado que si Reino Unido sigue en la UE cuando se celebren las elecciones europeas tendrían que convocarlas.

"Si alguien nos dice que no hace falta porque en junio seguro que ya están fuera sería un poco inútil (la celebración de elecciones en Reino Unido) , pero, si esa seguridad no existe, en el Parlamento Europeo puede haber gente que reclame que está mal constituido porque los británicos no han podido ejercer su derecho al voto", ha avisado.