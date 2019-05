Borrell advierte que el proyecto de Europa puede "volver atrás" y aboga por explicar eso a los ciudadanos

"Lo que hemos de explicarle a la gente no es ya tanto lo que Europa puede hacer por nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer por Europa", ha resaltado Borrell en la presentación de la candidatura del PSOE a las municipales en Torremolinos (Málaga) junto al candidato del socialista la Alcaldía de la localidad, José Ortiz; el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo; y la presidenta del PSOE local, Ana Espil.

Borrell ha incidido en que "la política se hace a distintos niveles: se hace a nivel local, autonómico, nacional, europeo e incluso un poco más allá", como ocurre en el caso de las identidades en Europa, pero ha señalado que "ser europeo es ir más allá".

En este sentido ha afirmado que "tenemos en frente la absoluta responsabilidad de que el proyecto europeo no se nos vuelva atrás, porque tal cosa podría ocurrir".

Borrell ha indicado que a los jóvenes no se les pasa por la cabeza "que tengan que volver a una trinchera a matar a su compañero de Erasmus del curso pasado", ya que la guerra "ha desaparecido de su horizonte vital, no pueden ni imaginarlo", lo que considera "un gran avance, tan grande que no somos consientes de ello".

"No hace tanto tiempo que matábamos a nuestros vecinos porque decíamos que eran de otra raza. Una cosa que ahora nos puede parecer absolutamente aberrante, inconcebible, inimaginable. Eso pasó a gran escala aquí, en este continente, que es la cuna de la civilización. Y afortunadamente, eso lo hemos superado gracias a que los europeos decidimos que eso no volviese a pasar nunca más y unirnos", ha afirmado.

Al respecto ha recordado que hace 70 años "Europa era un campo de ruinas y habíamos dejado detrás 55 millones de muertos" y dependía de Estados Unidos para la seguridad y el abastecimiento. Con el tiempo el continente prosperó y de ello se benefició también España, con la apertura de fronteras y la moneda única, ha resaltado.

Sin embargo, ha apuntado que esto "puede volver atrás" porque han aparecido "fuerzas regresivas que quieren volver a lo pequeño, a levantar muros, a levantar fronteras, a decir eso que han dicho los británicos cuando se han ido, o lo que dicen los independentistas catalanes cuando dicen que se quieren ir, que es: 'solo me lo monto mejor'".

"Solos en este mundo global no nos lo montaremos mejor", ha asegurado, por lo que ha recordado que en Europa "muere más gente que nace" --aquí ha agradecido que "afortunadamente incorporamos cada año un millón de inmigrantes"--, mientras que otros países no paran de crecer, como China o India.

En este contexto de mundo globalizado, con países en expansión del tamaño de un continente se ha preguntado "¿Qué pinta un país de 40-50 millones de habitantes solo por el mundo?", a lo que se ha respondido que "nadie le haría ningún caso, no pesaría nada, ni si quiera Alemania".

"Ese es el mensaje fundamental que tenemos que trasladar a los ciudadanos europeos, a los de aquí de Torremolinos y a los de todas partes: si no nos unimos, desaparecemos", ha recalcado.

Asimismo, ha insistido en que hay gente "que quiere volver atrás", pero esta vez se ha referido a los partidos nacionalpopulistas, como el de Le Pen en Francia, que pueden "sacar más votos" en estas elecciones y lo que piensan es que "lo mejor es tener sociedades étnicas que no se mezcle nadie con nadie, xenófobos, casi racistas, que tienen en el fondo el mismo pensamiento que nos llevó a las últimas catástrofes de nuestra historia".

"Frente a eso la fuerza mayor es la que aportamos la socialdemocracia renovada", ha asegurado, al tiempo que ha lamentado que "hasta hace poco los socialistas sacábamos el 40 por ciento de los votos, éramos un partido del 40 por ciento en todas partes; desde hace unos años somos el partido del 20 por ciento en todas partes".

En este sentido ha señalado que "de repente sorprende" los resultados de las elecciones generales en España, donde los socialistas han conseguido casi un 30 por ciento de los votos. "Nos ha convertido en las estrellas del rock", ha bromeado, pero ha abogado por "ser todavía más una fuerza de liderazgo".

"Eso naturalmente va a depender del resultado que saquemos en las europeas y por supuesto las municipales, pero vamos por el buen camino", ha indicado.

Para conseguir "volver a representar una esperanza en Europa" ha indicado que es necesario que "la gente entienda la importancia que tiene ir a votar en estas elecciones", ya que les cuesta comprender "que Europa también es importante, porque no la sienten todos los días, porque está lejos, y es difícil de entender", ha resaltado.

"No puede ser que tres de cada cuatro jóvenes europeos no votase en las últimas elecciones. Parece que no les importa, que les da igual quien gobierne Europa porque piensan que Europa se hace sola", ha lamentado. Para Borrell esto se debe al sentimiento de los ciudadanos "de que Europa es un invento de diplomáticos, de técnicos, de gobiernos".

Borrell ha indicado que esto es "una historia que tenemos que combatir porque en Europa como a nivel del ayuntamiento las cosas no se hacen si la gente no se compromete". "En política nada va por buen camino si la gente no se lo toma como algo que le afecta y a lo que tiene que contribuir", ha añadido.

"Los que se presentan a las elecciones se olvidan de recordar que nada es gratis y todo lo paga alguien y que cada cosa que un gobierno da es porque alguien lo ha financiado", ha resaltado. "Es un síntoma de responsabilidad política explicarles a los ciudadanos que cada euro del presupuesto municipal o estatal tiene que ser aportado por alguien porque los Reyes Magos no existen", ha continuado.

Por estos motivos ha subrayado que "todos podemos hacer algo por Europa y lo primero es contribuir a que el Parlamento Europeo tenga legitimidad y eso se consigue con participación".