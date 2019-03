Borrell responde a Torra tras la manifestación en Madrid: "Qué represiva es España, te manifiestas y no pasa nada"

"Torra viene a visitarnos a Madrid el otro día muy libremente, hay que ver lo represiva que es España, ¿verdad?, la gente se manifiesta en las calles y no pasa nada, que represivo es este país", ha ironizado Borrell en una entrevista en la COPE, recogida por Euriopa Press, para criticar al líder de la Generalitat por reivindicar un derecho a la secesión que "no existe".

Según ha dicho el titular de Exteriores, la crisis catalana tiene una dimensión europea ya que los conflictos secesionistas también se dan en regiones como Flandes o el Veneto, pero ha recalcado que la UE ya "ha contestado" a estos reclamos.

"Lo que pasa es que Torra y Carles Puigdemont no se quieren enterar. Europa ya ha dicho que protege la integridad territorial de los Estados, que respeta las actuales fronteras y que apoya la unidad de España", ha señalado.

Así, Borrell ha sentenciado que en realidad Puigdemont sí se ha enterado y por eso ha calificado a la UE como "un conjunto de países decadentes". "Seguimos desbarrando", ha replicado el ministro.

NO CONTESTA AL COMENTARIO DE RUFIÁN

Borrell que será candidato del PSOE a las europeas, no ha querido contestar a si ésta se debía a un pacto con el independentismo para quitarle de la política nacional, como dijo el diputado de ERC, Gabriel Rufián, hace unos meses. "¿Cree que merece la pena que gastemos un minuto comentado lo que dice el señor Rufián?", ha zanjado.

"No digo que no tenga influencia pero yo no le voy a hacer el caldo gordo", ha asegurado el titular de Exteriores. El pasado mes de enero, en una entrevista el diputado de Esquerra dijo que Podemos le ofreció la "cabeza" de Borrell, a cambio de que su formación avalase el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado rubricado por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.