Política

Borrell cree que el apoyo al PSOE en los sondeos no puede valorarse hasta después del Congreso

El ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente Josep Borrell ha dicho este miércoles que el PSOE no debería realizar ninguna interpretación de sondeos como el del CIS hasta que no haya pasado el Congreso del próximo mes de junio, porque no se sabe "a qué PSOE" se refieren los encuestados.