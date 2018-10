Borrell tilda de espectáculo la actuación de JxCat y ERC en el Parlament: "Es un comportamiento anormal en democracia"

En declaraciones en los pasillos del Senado, Borrell ha reconocido no estar siguiendo "con detalle los acontecimientos un poco confusos" del Parlament, pero sí ve evidente que "el independentismo está muy fracturado", hasta extremos que se ven en la alteración del funcionamiento de la institución".

"Cuando están de acuerdo entre ellos lo abren y cuando constatan que no están de acuerdo lo vuelven a cerrar, eso no es serio, un parlamento tiene que dar la voz a todos los grupos políticos, no solamente a aquellos que se ponen de acuerdo entre sí y cuando no lo están lo cierran", ha dicho.

Borrell ha respondido en el pleno del Senado a una pregunta del senado de ERC Jordi Martí, que le ha afeado los recursos del Gobierno contra la reapertura de seis 'embajadas' de la Generalitat. El ministro le ha respondido subrayando que el llamado 'procés' ha sido "una catástrofe" desde el punto de vista económico.

