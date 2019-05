Borrell asegura que Junqueras no es interlocutor del Gobierno pero le reconoce una influencia grande en Cataluña

"De momento no es el interlocutor, pero sigue teniendo una influencia política muy grande en Cataluña. No está prohibido por la Constitución ser independentista, y como, no negarlo, tiene representatividad", ha argumentado Borrell, quien ha insistido en que él está "en desacuerdo" con las tesis separatistas y las ha "combatido" los últimos años.

Recalca que dirigentes como Junqueras no representan a toda Cataluña, pero considera "obvio" que un 40% votan a partidos independentistas en esa comunidad.

ESCÉPTICO CON EL DIÁLOGO EN CATALUÑA

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha defendido el saludo durante la sesión constitutiva del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con Junqueras y ha explicado que el líder independentista también se dirigió a él.

"Era la primera vez que hablé con Junqueras", ha dicho el titular de Exteriores en funciones. "Se acercó amablemente y me expresó su deseo de que las cosas se arreglen y de hablar", ha relatado, indicando que la situación "no pasó de ahí".

Para Borrell, el dirigente de ERC mantuvo una disposición "positiva" y ha recalcado que la solución a la situación en Cataluña pasa por el diálogo, aunque admite "escepticismo" por las acciones de los partidos independentistas.

LA SUSPENSIÓN LA DECIDIRÁ LA MESA

Con respecto a la posible suspensión de los diputados en prisión preventiva, Borrell ha asegurado que hay que esperar a que se reúna la Mesa del Congreso y decida sobre su situación.

"De momento el órgano que tiene que tomar esta clase de decisiones no se ha reunido, cuando se reúna dictaminará", ha señalado, al tiempo que ha evitado posicionarse ya que "sería meterse donde no le llaman".