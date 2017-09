Borrell contra Junqueras: una persona con una mínima honestidad intelectual por apelar al derecho internacional

El expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell ha considerado cínico que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, apele al derecho internacional para celebrar el referéndum del 1 de octubre.

"Seguir apelando al derecho internacional es una muestra más de su nivel de cinismo político que lo descalifica como interlocutor y como una persona dotada de una mínima honestidad intelectual", ha sostenido este viernes al presentar en el Círculo Ecuestre su libro 'Cuentos y cuentas de la independencia', escrito con el periodista Joan Llorach.

El también exministro socialista ha constatado que tres presidentes de la CE --Romano Prodi, José Manuel Durao Barroso y el actual, Jean-Claude Juncker-- han avisado de que Cataluña dejaría de ser miembro de la UE inmediatamente si se independiza: "Nos los han dicho de todas las maneras imaginables".

Para Borrell, ni Cataluña es una colonia de España ni está ocupada ni invadida militarmente ni hay una violación sistemática y permanente de los derechos humanos: "No somos Kosovo ni Lituania ni la India".

También ha asegurado que Cataluña no será independiente porque "ningún Estado dejará que se ampute el 20% de su PIB violando su orden constitucional, ni ningún otro Estado lo reconocerá y apoyará", pero sí ha alertado de que puede haber una confusión en que algunos proclamen la independencia, los demás no lo reconozcan y se derive en lo que ha denominado un torbellino económico-financiero.

Según Borrell, hay que prepararse para que, si el Gobierno no impide que se vote el 1-O y gana el 'sí', al día siguiente el Parlament declare la independencia y se deba aplicar entonces el artículo 155 de la Constitución para disolver la cámara y suspender la autonomía.

GESTIÓN "CATASTRÓFICA" DE LOS GOBIERNOS

A su juicio, todos los gobiernos centrales han gestionado "de forma catastrófica" todo lo relacionado con el proceso soberanista, y ha lamentado que el Gobierno central no le alarme lo que ocurre en Cataluña y no tenga una oficina de información que actúe y explique su punto de vista las 24 horas del día.

Es más, considera que el Gobierno central está perdiendo la batalla de la comunicación y que puede perder también la batalla de la opinión europea frente a la estrategia de la Generalitat, que se muestra al mundo como una parte que está abierta al diálogo.

"No me siento respetado por los independentistas, y empiezo a tener la tentación de no respetarles tampoco. La falta de 'fair play' induce a tener una respuesta del mismo tipo", ha añadido.

PETERS (KDF): "NO CABEN DECISIONES UNILATERALES"

El presidente del KDF --el círculo de directivos de habla alemana--, Albert Peters, también vocal del Círculo Ecuestre, ha pedido negociación entre Gobierno y Generalitat: "No caben decisiones unilaterales. Exigimos un pacto para solucionar un grave problema que pueda dañar enormemente a nuestras empresas".

Tras apuntar que la democracia otorga derechos pero también impone obligaciones, ha argumentado que las empresas que han invertido en España, y las que tienen capital invertido en Cataluña, necesitan seguridad jurídica, y "las decisiones tomadas y las que se avecinan no solo ponen en peligro a las empresas catalanas, sino también las actividades de todas las empresas que tienen mercado en Cataluña".

Para Peters, si a las empresas les obligan a cumplir la ley, también pueden exigir que se respete y no se ponga en peligro las inversiones que han realizado, con decisiones "que cambian la base económica de todos".