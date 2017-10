Borrell declara su "apoyo total" a Iceta y asegura que el PSC recogerá muchos votos de Podemos

En declaraciones a 'Los Desayunos de TVE' recogidas por Europa Press, ha insistido en que el PSC ha superado sus divisiones internas y constituye actualmente un partido "homogéneo en su interpretación de la relación entre Cataluña y el resto de España". Así, ha recordado que dicha formación fue de las primeras en advertir que se estaba generando "un desafecto en la sociedad catalana hacia el resto del país".

Borrell ha confiado en que el PSC pueda recoger votos "que se fueron a Podemos", haciendo referencia a las próximas elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno para el 21 de diciembre tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se ha negado a "especular" sobre posibles "políticas de alianzas".

"Podemos está perdido en su planteamiento territorial y no se sabe muy bien qué opina cada cual. Siempre dije que Podemos era la expresión de un estado de ánimo de la sociedad española en un momento determinado y había que ver si se consolidaba como una opción política consistente o no", ha añadido.

"RECONSTRUIR EL CONSENSO"

Con respecto a la reforma de la Constitución, ha defendido que esta se basa en el consenso de los ciudadanos y ha explicado que, cuando estos consensos se agrietan, la Constitución necesita ser reformada para reconstruir ese consenso, a lo que ha añadido: "La solución no es incumplir la Constitución, cambiar una legislación por otra con un procedimiento distinto al actual es un golpe de Estado".

Por ello, ha aclarado que las constituciones que "no están grabadas en mármol" se modifican cuando el cuerpo constituyente o una parte lo pide y ha celebrado que tanto PP como PSOE hayan aceptado "reconstruir el consenso". No obstante, ha recordado que reformar la Constitución "no quiere decir conceder privilegios".

SEPARACIÓN DE PODERES

Borrell ha insistido en que en España existe una separación de poderes propia de un Estado democrático, por lo que, según ha comentado, el Gobierno no puede meter en la cárcel a nadie sin una orden judicial. Por ello, ha asegurado que en este país "no hay presos políticos".

"Cuando los jueces ordenan registrar la sede del PP, entonces son independientes y merecen el aplauso, pero cuando registran la conselleria de Economía de la Generalitat, entonces los jueces están vendidos al Gobierno", ha lamentado en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Por otro lado, ha reconocido que Cataluña tiene "un relato muy poderoso que España no tiene" y ha admitido que los gobiernos españoles han cometido "muchos errores", así como "algunos españoles que han contribuido a generar un sentimiento que ha fructificado al calor de la crisis", refiriéndose a la CUP, que, según Borrell, "es en Cataluña lo que el 15M fue en Madrid, una expresión de descontento social que se canaliza a través del independentismo".