Cs pedirá explicaciones a Borrell en el Congreso por la sanción de la CNMV y por el efecto en Gibraltar por el Brexit

Así lo ha señalado en Sevilla en declaraciones a los periodistas, acompañada por el portavoz de Cs en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, con quien ha paseado por el barrio de Triana.

Arrimadas ha considerado "un tema muy feo y grave" la sanción de laCNMV, por lo que ha advertido de que, aunque van a darle "la oportunidad de que venga al Congreso y se explique", la formación naranja va a estar "muy pendiente de cuál es su declaración".

"Sería muy grave que hubiera mentido directamente a los españolesdiciendo que no había cometido ninguna infracción" en la venta de susacciones en Abengoa, ha subrayado Arrimadas, quien ha recordado que "no se trata de un caso aislado", sino que el Gobierno de Pedro Sánchez "lleva cinco meses, aunque a algunos nos parecen cinco años, y no paran de salir problemas con sus ministros".

"Que dé explicaciones y queremos llegar hasta el final", ha asegurado la portavoz de la Ejecutiva nacional, quien ha reprochado que no se puede estar "otra vez" con un ministro "con problemas y sanciones por no hacer bien las cosas".

BREXIT

Además, Arrimadas ha señalado que "todos los españoles tienen derecho a saber qué va a pasar con el acuerdo" por el Brexit y sus consecuencias en la relación de España y Gibraltar, de ahí la solicitud de interpelación.

"Estamos viendo cómo al Gobierno de España le han metido un gol", ha reprochado, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno de Gibraltar y de Reino Unido han destacado que "no han cedido ante España y que en lo firmado no hay vinculación jurídica". Ante esto, ha mostrado su preocupación en este asunto.

"Queremos un Gobierno que luche por los intereses de España, que luche por los intereses de Andalucía, del Campo de Gibraltar y de losmiles de trabajadores que dependen de su trabajo en Gibraltar", hareclamado.

Así las cosas, ha considerado que "España no tiene un gobierno a laaltura" sino que, en contra "está gobernando España en manos de los que quieren que el acuerdo sea el peor para España, de los que quieren que España vaya a peor".

"Nosotros vamos a defender siempre los intereses de los españoles yvamos a decirle que no podemos aguantar con un minuto más con un gobierno que no quiere defender los intereses de los españoles y que está defendiendo su sillón en Moncloa", ha asegurado.

Por último, ha criticado que el presidente del Gobierno "siga vendiendo España a trozos a los nacionalistas", esta vez, a su juicio, al PNV. "Sigue cediendo con tal de seguir un'cuartito' más de hora en Moncloa. Esto no se puede permitir", ha cerrado.