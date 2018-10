Borrell dice que el anuncio de Alemania sobre Arabia Saudí es confuso, y que no renuncia a contratos ya adjudicados

Alemania, ha dicho, no aclaró si se refería a futuros contratos, "que no tienen muchos a la vista", o a contratos ya en vigor, como uno para construir "un buen número" de barcos guardacostas, "a los que no tienen intención de renunciar". Además, ha relatado que el miércoles tuvo ocasión de hablar de esto con asesores del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

En respuesta a una pregunta de Marta Pascal (PDeCAT), Borrell ha subrayado que ningún país se ha sumado a ese llamamiento de Alemania, y que lo que hay es más bien una situación de 'stand by' por parte de todos los países hasta que se aclare el crimen del periodista Yamal Jashogi.

También ha asegurado que le consta que Francia ya ha dicho que no tiene por qué hacer lo mismo que Alemania. "No sé de dónde se ha sacado que todos los países europeos se hayan posicionado con Alemania", ha dicho.

Preguntado por qué España no se sumó al comunicado de condena del asesinato de Jashogi emitido por Francia, Alemania y Reino Unido, ha replicado que el Gobierno sí emitió uno en términos muy similares y que estos tres países se pronunciaron de manera conjunta porque constituyen el grupo de contacto de la UE para la región.

BILDU: A RIAD, NI UNA ESPADA TOLEDANA

Al hilo de Arabia Saudí, Borrell se ha enfrentado también al portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, que le había preguntado si ha sido él quien, dentro del Gobierno, ha decidido seguir adelante con la venta de armas Arabia Saudí.

El ministro le ha respondido que las decisiones las toma el Gobierno de manera colegiada y con el "arbitraje" del presidente, de manera que él es tan responsable como la ministra de Defensa. El portavoz de Bildu le había avisado de que a Arabia Saudí "no se le puede vender ni una espada toledana, porque la usan para decapitar".

Borrell, en todo caso, se ha remitido a las explicaciones que dio el presidente del Gobierno en el Congreso y ha recordado que las ventas de armamento y material de doble uso tienen que pasar el examen de una junta interministerial (JIMDDU).