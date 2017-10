De la Borbolla, "reconfortado" con la reacción de Sánchez y la "sintonía constitucionalista" entre PP, PSOE y Cs

Así se ha pronunciado De la Borbolla en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, semanas después de que firmara una carta junto con otros históricos socialistas en la que pedían a Sánchez que tomara las "decisiones precisas" para colaborar en la restauración del orden constitucional.

El expresidente andaluz ha dicho que la citada misiva surgió de un grupo de "señores mayores que, de vez en cuando reflexionan", poniendo como ejemplo lo que, según ha indicado, ocurría en las antiguas tribus indias de las praderas donde estaba "el gran jefe pero también los ancianos".

Ha valorado que si se mira en estos momentos el mapa territorial de España "resulta que los partidos que están unidos defendiendo de manera solvente el Estado y la Constitución representan a la mayoría de los pueblos" de este país.

De la Borbolla ha apostado por el diálogo con el Gobierno de la Generalitat "después de la vuelta a la normalidad constitucional". "Diálogo siempre pero dentro de un terreno de juego porque en política democrática no se puede negociar si uno está violando las reglas del juego", ha añadido.

Tras asegurar que no cree que haya un nuevo modelo territorial con concesiones a Cataluña porque dicho modelo "tiene que ser aprobado por todos los españoles", el exdirigente socialista ha defendido que no se pueden dar pactos por debajo de la mesa, ni acuerdos bilaterales".

No obstante, ha advertido de que no es el momento de plantear dicha cuestión sino de "que se retorne o no al orden constitucional". "Si no se hace voluntariamente, pues el Estado actuará", ha señalado De la Borbolla quien ha asegurado que el Parlament de Cataluña ha sido "anulado de facto por decisiones autoritarias y totalitarias".

Ha rechazado la posibilidad de un referéndum pactado porque "no cabe el objeto del mismo, el derecho de autodeterminación", y ha destacado que Andalucía, durante el 4D y posteriormente el 28F, "no hizo una operación contra nadie, queríamos una solución para los andaluces y para toda España que supusiera la suficiente homogeneidad entre todos los españoles y la mayor igualdad posible".