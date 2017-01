Bono dice que no le basta con la renuncia de Trillo y le exige que pida perdón

Bono se ha pronunciado así en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por la decisión de Trillo de renunciar a su puesto como embajador, que se conoció el pasado jueves.

Sobre esto, el exministro ha dicho que no pretende "hacer juicios de valor", pero le parece que hacer "un discurso con el que se dimite" no es suficiente. "Esto no es como cuando vas a confesarte y se te perdona, así te perdona tu dios, pero no los familiares", ha añadido.

Por esto, Bono ha exigido que Trillo pida perdón por la gestión del accidente del Yak 42, primero por las familias de los militares fallecidos y segundo "por estar en paz con uno mismo". Según ha dicho, a Trillo "solo se le ha escuchado pedir perdón por un estornudo", algo que es, a su juicio, "inaudito". A pesar de esto, el exministro espera que Trillo termine pidiendo disculpas por esta cuestión.

Además, Bono ha criticado que, en el discurso en el que renunció a la Embajada de España en Londres, Trillo "presumiera" de su labor como embajador estos años a pesar de que durante los mismos "no dijo ni media palabra de afecto, cariño, o piedad" hacia las víctimas del Yak 42.

"Esto no es considerado, le incapacita para ocupar un cargo público"; ha añadido, al tiempo que ha criticado que la "prisa" que le ha entrado a Trillo por renunciar a su cargo es "una expresión cínica". "Que afirme que ha pedido el cese cuanto antes es una expresión cínica, ¿Por qué le entran ahora las prisas si lleva ahí cuatro años? Es incomprensible", ha concluido.