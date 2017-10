Bono cree que desde la Guerra Civil no ha habido una crisis nacional "tan grave" y pide unidad a PSOE, PP y Cs

El expresidente del Congreso, José Bono, ha afirmado este martes que desde la Guerra Civil no ha habido una crisis nacional "tan grave" como la que se está viviendo en Cataluña, al tiempo que ha pedido a PP, PSOE y Ciudadanos, "y a todos los amantes de la Constitución", que estén juntos.

Así se ha pronunciado el también exministro de Defensa en declaraciones a los medios en Toledo, tras el acto de izado de la bandera de España que se ha celebrado en la Plaza del Ayuntamiento de la capital regional con motivo de los actos centrales de la patrona de la Guardia Civil.

"Lo vivo con tristeza, con gran tristeza y puedo decirle que en mi vida política el día 1 ha sido el día más triste", ha apuntado Bono, quien ha señalado que es "verdaderamente increíble" que se esté intentando consumar "el atropello" al Estado de Derecho y que "para algunos parezca que las cosas funcionan al revés justamente de cómo deberían funcionar".

"UNA GRAN TRISTEZA"

También ha manifestado que le produce "una gran tristeza" que "algunos" quieran culpar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de lo que ocurre en Cataluña. "Se me ocurre que si hubiera que buscar un culpable más inmediato pensaría en los jefes de los mozos de escuadra, que no cumplieron con su obligación obedeciendo a los jueces que les ordenaron impedir que se produjera un acto ilícito y sin embargo actuaron de un modo inadecuado o no actuaron".

En cuanto a la actuación de la Guardia Civil y de la Policía, ha defendido que "obedecían la orden de un juez y no atacaban a personas que pacíficamente querían votar sino que tuvieron que actuar frente a aquellos que les impedían cumplir con su obligación".

"Quizá esto sea políticamente incorrecto, pero hay veces en que es más importante la política de todo un país que la política de un partido o de dos", ha señalado el también expresidente castellano-manchego, para indicar que le gustaría que su partido --el PSOE--, el PP y Ciudadanos y "todos aquellos que somos amantes de la Constitución y que nos costó mucho conseguir que en España hubiera libertad, estuviéramos juntos y resaltáramos que lo que nos une es la libertad y la solidaridad y que lo que une a los separatistas es un sentimiento inmoral y de egoísmo".

"UN SENTIMIENTO IMPROPIO"

Bajo su punto de vista, los independentistas quieren separarse porque quieren vivir mejor y porque dicen "que no quieren ser solidarios". "Ese es un sentimiento impropio de personas que se dicen de izquierdas. Es absolutamente incompatible la secesión con la izquierda, es inmoral y conviene que se pueda decir y me gustaría que lo dijeran juntos todos los partidos porque España vale más que el PSOE, el PP y Ciudadanos juntos".

Respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Bono, que ha dicho que no es él el que tiene que dar las soluciones, ha agregado que apoyará aquellas que vayan en la defensa de la unidad de España, la Constitución y la solidaridad, y que estará en contra del "egoísmo de aquellos que se han inventado una causa para vivir mejor, cuando no para conseguir un trato favorable a sus fechorías".

"Es probable que algunos que hayan cometido delitos de corrupción estén esperando el indulto que un nuevo estado a su imagen y semejanza les daría", ha manifestado, para apuntar que hay una "inmensidad" de españoles que quieren que se cumpla la Ley y la Constitución y no que la Policía y la Guardia Civil sean los culpables.