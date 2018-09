Bonig sobre la dimisión de Montón y la financiación del PSPV: "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra"

Bonig, tras reunirse en Alicante con representantes de CONCAPA y COVAPA, se ha referido así a la intervención de Puig del pasado martes en el debate de Política general en el que "hablaba de levantar la hipoteca reputacional".

"Hasta ahora el mal de todos los males era el PP, somos conscientes de las muchas cosas que hemos hecho bien y de las muchas que hemos hecho mal y por las que ya se ha pedido perdón. No sé qué tendrá que decir Puig porque estas dos dimisiones no ayudan para nada a levantar la hipoteca reputacional", ha recalcado. "No tenemos suerte los valencianos", ha constatado.

Al respecto, ha señalado que "el máster ha sido una cuestión" en la dimisión de la exministra y exconsellera de Sanidad Carmen Montón, pero ha afirmado que el motivo que le ha llevado a renunciar es que "ha sido la peor consellera de Sanidad que hemos tenido en esta Comunitat, la consellera que aplicó el sectarismo y que aumentó las listas de espera".

Del mismo modo, ha comentado que tampoco "ayuda a levantar la hipoteca reputacional" de la Comunitat la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, de declarar compleja la causa abierta por las presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido en 2008 por el Ministerio de Vivienda a la empresa Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturó servicios al PSPV, y ampliar la instrucción hasta 18 meses más.

"Quien esté libre del pecado que tire la primera piedra", ha recalcado Bonig que ha exigido a Puig que "hable también de la hipoteca reputacional que está dando el PSPV".